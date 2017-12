8 Traditii de Craciun din jurul lumii despre care poate n-ai aflat inca

Comunicat de presa

Cat ai clipi, Craciunul te duce cu gandul la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. si nu doar prezenta celor dragi te leaga de acest moment din an. Traditiile romanesti pastrate si retraite atunci, in jurul bradului, sunt cele care va aduna acasa an de an.

Cum e sarbatorit insa Craciunul in alte colturi de lume? Ce traditii comune sau diferite sunt respectate dincolo de granite? Echipa momondo.ro a cautat raspunsurile si a pus pe hartie o serie de traditii culese de pe tot mapamondul. Cele mai multe nu seamana cu nimic din cele cu care te-ai obisnuit in prag de Ajun.

Festivalul Lampioanelor Gigantice, Filipine

Festivalul Lampioanelor Gigantice (Ligligan Parul Sampernandu) are loc in fiecare an in duminica dinaintea Ajunului Craciunului, in orasul San Fernando, „Capitala Craciunului” din Filipine. Festivalul atrage spectatori din toata tara si lumea. 11 sate (barangays) iau parte la festival si competitia este acerba, fiecare straduindu-se sa construiasca cel mai impresionant lampion. Ca sa ajungi aici, ia in calcul faptul ca iti trebuie cateva economii serioase pentru un zbor din Bucuresti spre Manila si inapoi si rabdarea cuvenita pentru aproximativ 16 ore de calatorie.

Cina de Craciun cu pui prajit Kentucky, Japonia

Craciunul nu a fost niciodata un eveniment extraordinar in Japonia. in afara de cateva traditii laice mai cunoscute, precum cadourile si decoratiunile luminoase, Craciunul ramane o noutate pentru cei mai multi japonezi. insa o noua traditie a aparut recent: sarbatorirea Craciunului cu pui prajit de la KFC. Meniul festiv din acest an va fi prezentat pe site-ul KFC Japonia si, chiar daca nu intelegi japoneza, pozele vorbesc de la sine. Un zbor spre Tokyo are aproximativ aceeasi durata ca zborul spre Manila, dar costul biletelor poate fi la jumatate de pret.

Cei 13 Mosi Craciuni din Islanda

In Islanda, in cele 13 zile pana la Craciun, 13 personaje asemenea unor troli poznasi ies afara sa se joace. imbracati in costume traditionale islandeze, acestia sunt destul de vicleni si numele lor ne arata ce tip de probleme ne aduc. Mos Craciunii viziteaza copiii din Islanda inainte de Craciun, pe parcursul a 13 nopti. in fiecare noapte din Yuletinde, copiii isi pun cea mai buna incaltaminte langa geam si cate un Mos Craciun diferit lasa daruri pentru cei cuminti si cartofi stricati pentru cei obraznici. Islanda face cu ochiul tot mai multora dintre noi iar un zbor spre Reykjavik este mai ieftin si mai scurt ca durata decat cele mentionate mai sus.

Maturile din Norvegia

Norvegia este tara unde oamenii isi ascund maturile de Craciun. Este o traditie veche de multe secole, cand oamenii credeau ca vrajitoarele si spiritele rele ies afara in Ajunul Craciunului si cauta maturi cu care sa zboare. Chiar si in zilele noastre, oamenii isi ascund maturile in locul cel mai sigur din casa pentru a nu putea fi furate. Si tu te poti ascunde pentru cateva zile in acest colt fantastic din nordul continentului, al carui zbor – din Bucuresti spre Oslo si inapoi – este cel mai accesibil ca pret si durata din intreaga lista daca il rezervi din timp.

