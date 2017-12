Ghid practic de spiritualitate si intelepciune. Cum sa faci fata sarbatorilor

Adesea, in loc sa ne aduca clipe de relaxare si distractie alaturi de cei apropiati, din variate motive, sarbatorile sunt adesea si o sursa de stres. Iata ce poti face pentru a limita efectul stresant al Sarbatorilor de Iarna.

Ghid pentru sarbatori de iarna relaxante

1. Fa cadouri din suflet

Banii sunt un subiect stresant mai ales in perioada sarbatorilor. Ne gandim la cadouri pentru toti oamenii pe care ii cunoastem. Chiar daca este frumos sa facem cadouri, nu lasa ca acest lucru sa se transforme intr-o activitate stresanta. Nu e nevoie sa cheltuiesti foarte multi bani pe cadouri si sa iti saracesti bugetul pana acest subiect ar deveni un subiect de stres pentru tine. Aminteste-ti ca cele mai frumoase cadouri sunt acelea facute din suflet, nu fiindca „trebuie”.

Poti opta de asemenea si pentru cadouri pe care le poti confectiona chiar tu. Exista o multime de idei pe internet. Iata o astfel de sursa de inspiratie:

Cosurile cu fructe sau mancare, frumos decorate, pot de asemenea sa fie o alegere buna. Sarea de baie, ciocolatele, florile sunt mereu apreciate.

Aceasta perioada a anului poate sa fie si o buna oportunitate de a face donatii si de a oferi lucruri celor care au nevoie mai multa de ele. Acest gest iti va aduce multa bucurie si multumire in suflet.

2. Mananca inainte de petrecerile la care vei participa



O alta mare sursa de stres pentru sarbatori este mancarea. Daca urmezi o dieta particulara, poate fi provocator si inconfortabil sa mergi la intalniri unde sunt servite feluri de mancare pe care tu nu le poti manca. Este foarte important sa nu ii lasi pe ceilalti sa te influenteze sa consumi ceea ce tu nu vrei, fie ca este vorba despre carne, dulciuri sau produse cu aditivi si consrevanti. Daca primesti comentarii din partea celorlalti in legatura cu ceea ce ai in farfurie, pastreaza-ti calmul si incearca sa nu intri in defensiva.

Foto: Pixabay

Din acest punct de vedere, cat si din dorinta de a nu face prea multe excese, este bine sa iei o gustare si inainte sa pleci de acasa. Poti incerca de asemenea sa schimbi subiectul si sa pui o intrebare care sa ii incinte pe cei indiscreti, provocandu-i sa vorbeasca despre ei.

Daca esti oaspete in casa cuiva, trebuie sa iti pastrezi gratia si sa fii recunoscatoare penru ceea ce este servit.

Citeste mai departe >>>