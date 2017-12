Kahlil Gibran: Cuvinte pline de intelepciune despre dragoste si viata de la cel mai popular poet arab al lumii

Gibran Kahlil Gibran (1883 – 1931) se afla la loc de cinste in literatura araba romantica tarzie, fiind cunoscut lumii intregi pentru scrierile sale in filozofie, poezie, proza si eseistica. Poetul si artistul vizual s-a nascut in Liban, in mijlocul unei familii crestine, emigrand in 1894, impreuna cu mama sa, in America. Urmeaza studii de arta fotografica, literatura araba, engleza si franceza, iar la intoarcerea in Liban in 1898 isi perfectioneaza cunostintele de limba araba.

A scris deopotriva in limba engleza, dar si in limba araba, iar cartea sa “Profetul”, publicata in 1923, un exemplu de fictiune inspirationala, a devenit una dintre cele mai apreciate carti din lume. De altfel, conform Wikipedia, Gibran se numara alaturi de Shakespeare si Laozi printre cei mai bine vanduti poeti ai tuturor timpurilor. Descoperiti cateva dintre cuvintele pline de intelepciune ale lui Kahlil Gibran despre viata si dragoste.

Khalil Gibran: Cele mai frumoase citate despre dragoste si viata

Dragostea mi-a dat grai si am vorbit; mi-a sfasiat pleoapele si m-a invatat sa plang.

In fiecare om sunt doi oameni; unul e treaz in intuneric, celalalt doarme in lumina.

Esti liber sub soare, sub luna si sub stele; esti liber chiar si atunci cand nu exista nici soare, nici luna si nici stele; insa esti sclavul celui care te iubeste, caci te iubeste, si sclavul celui pe care il iubesti, caci il iubesti.

Toata lumea vrea fericire, nimeni nu vrea durere, dar nu poti avea curcubeu fara un pic de ploaie.

Tandretea si bunatatea nu sunt semne de slabiciune si disperare, ci manifestari ale puterii si ale darzeniei.

Generozitatea nu inseamna sa imi dai ceva de care tu ai mai putina nevoie decat mine, ci sa imi dai ceva de care tu ai mai multa nevoie decat mine.

Si ce inseamna sa lucrezi prin iubire? Inseamna sa tesi haina cu firele extrase din propria ta inima, constient ca cea care va purta haina va fi iubita ta…

O singura data am ramas fara cuvinte. A fost atunci cand un om m-a intrebat: "Cine esti?"