Cele mai eficiente 3 moduri de a economisi zilnic cateva ore

Pentru cei mai multi dintre oamenii tineri care muncesc - dar mai ales pentru cei care sunt si parinti - timpul liber e ca un unicorn: o ideea interesanta, dar care nu exista. Copiii sunt minunati, dar se pare ca au si capacitatea de a face ore intregi din fiecare zi sa dispara, pur si simplu.

Chiar daca esti parinte, trebuie sa iti gasesti putin timp in care sa iti urmaresti diversele teluri personale. Ai voie sa faci asa ceva, cu toate ca, in acelasi timp, te simti putin vinovata din cauza ca nu-i acorzi celui mic tot timpul tau.

Uite cateva modalitati prin care sa economisesti suficient timp incat sa ai vreme sa le rezolvi pe toate:

1. Regandeste-ti programul de lucru

Intr-o lume ideala, de vineri si pana duminica seara n-ar trebui sa te gandesti o secunda la munca.

Laura Vanderkam, autoarea americana a cartii „I know how she does it” a descoperit, insa, ca munca de weekend poate fi avantajoasa, cand e facuta inteligent.

„Munca de weekend te poate ajuta sa iti scurtezi programul de lucru din fiecare zi a saptamanii. Sa spunem ca lucrezi, sambata, cinci ore. Asta iti va permite sa pleci mai devreme de la serviciu cu o ora, in fiecare zi, de luni pana vineri”, scrie Vanderkam.

2. Salveaza timp, mai ales daca ai copii, facand destept cumparaturile

Unele dintre multele provocari ale unui parinte, intr-o zi aglomerata, este sa reuseasca sa isi adune copiii in masina sau sa gaseasca un loc de parcare. Drumul de weekend la supermarket, slalomul printre rafturi si statul la coada ar putea fi inlocuite de o plimbare linistita in parc sau de o dupa-amiaza cu filme, in familie.

Cumparaturile le poti face, repede si comod, online. Uita-te, de exemplu, cat de usor este sa comanzi de acasa detergent lichid si alte produse de curatare grele si voluminoase.

Alternativa shoppingului online te scapa si de tentatia de a pune in cos obiecte de care nu ai nevoie. Marele avantaj al cumparaturilor online consta tocmai in faptul ca, odata ce ai hotarat ce cumperi, singurul lucru pe care-l mai ai de facut este sa apesi pe butonul de confirmare a comenzii.

Poti, de asemenea, sa alegi intervalul orar in care sa ti se livreze cumparaturile. In acest fel, o sa economisesti timpul petrecut in magazine si primesti produsele in momentul in care iti va fi convenabil sa le ridici.

3. Cronometreaza-ti timpul petrecut online

Unele sarcini - cum ar fi verificarea casutelor de email, cititul stirilor sau urmarirea post-urilor de pe retelele de socializare - tind sa iti ocupe mult mai mult timp decat ai vrea sa le acorzi. Incearca sa le grupezi, ca sa nu iti mai manance atat de mult timp.

In loc sa iti verifici casuta de email ori de cate ori primesti o notificare, alege-ti doar trei sau patru momente din zi in care sa iti citesti toate mesajele si sa scrii raspunsuri.

„E foarte usor sa te lasi absorbit, in online. Cand incepi o astfel de activitate care iti consuma timp, stabileste ora la care vrei sa te opresti. Pune-ti una sau mai multe alarme pana la deadline, ca sa fii in permanenta constienta de perioada de timp scursa”, spune Nancy Haworth, o experta reputata in planificarea timpul, din SUA.

Oricat de ocupata ai fi, tot vei putea sa iti faci timp pentru tine, daca reusesti sa folosesti la maximum fiecare minut din fiecare zi. E simplu sa iti organizezi timpul intr-o maniera si mai eficienta, daca urmezi cele trei sfaturi verificate de specialisti, din materialul de mai sus.

Foto: Shutterstock