Cei 5 pasi pe care sa ii faci ca sa castigi echilibru interior

“Doar atunci cand esti in stare de echilibru reusesti sa te bucuri de bunastare psihica si fizica si sa gasesti resurse pentru a face fata provocarilor” spune Emily Marquis, o americanca specialista reputata in health coaching.

Problema este ca cele mai multe dintre lucrurile care ti se intampla zilnic par sa te impiedice sa obtii tocmai acest echilibru. Din fericire, exista cateva metode eficiente prin intermediul carora o vei putea face, totusi, indiferent de situatie.

Uite care sunt cei 5 pasi eficienti pe care ar trebui sa ii urmezi ca sa reusesti:

1. Planifica momente de bucurie

Planifica-ti nu doar sarcinile de serviciu si treburile casnice, ci si acele momentele care iti aduc bucurie si pe care le astepti cu nerabdare.

"In ziua de astazi, exista atat de multe instrumente care te pot ajuta sa o faci, de la agende la calendare virtuale. Foloseste-le ca sa iti planifici tratamentele cosmetice, sedintele de fitness si iesile in oras din urmatoarea luna. Iar odata ce ai stabilit ore si date, nu accepta cu usurinta sa te abati de la acest program. Timpul pe care ti l-ai rezervat ar trebui sa ramana doar al tau”, e de parere Emily Marquise, consilier pe probleme de sanatate, in Statele Unite.

Procedeaza astfel si in scurt timp nu vei mai vedea viata doar ca pe un lung sir de obligatii. In schimb, vei reusi sa o percepi ca pe o alternanta intre lucrurile pe care trebuie sa le faci si cele care te multumesc si pentru care merita sa astepti.

2. Preia controlul banilor tai

Nimic nu te dezechilibreaza mai repede decat grijile provocate de lipsa banilor. Din fericire, e destul de usor sa administrezi in castig bugetul casei. Trebuie doar sa ai curajul sa incerci si sa urmezi acesti cativa pasi simpli.

Incepe prin a-ti nota, intr-o agenda, veniturile lunare si cheltuielile, pe categorii: rate, plati curente pentru utilitati, alimente, cosmetice etc. Consemnarea cheltuielilor iti va fi suficienta, in prima luna. Nu trebuie sa renunti, deocamdata, la nimic. Ca sa iti fie si mai usor sa tii socoteala banilor, ai putea folosi o aplicatie de tipul Spending Tracker sau Smart Bugdet.

Toate sumele pe care le-ai notat te vor ajuta, dupa o luna, sa iti creionezi profilul de consumator si sa gasesti caile ideale de a economisi bani. Spre exemplu, daca esti iubitoare de cafea, mult mai ieftin ar fi daca o bei acasa decat daca ti-o cumperi, in drum spre serviciu. In acelasi fel, daca vezi ca sute de lei se duc lunar pe calatorii cu taxiul, ai putea lua in considerare deplasari mai dese mijloacele de transport in comun. Daca ai rate sau abonamente impovaratoare, incearca sa le renegociezi.

Dupa ce ai reusit sa iti creezi deprinderea de a cheltui responsabil, nu mai are niciun sens sa traiesti cu teama ca vei ramane fara bani. Pur si simplu, asa ceva n-o se se intample. Mai ales ca, pentru orice situatie speciala, in care chiar ai nevoie repede de o suma mai mare de bani, poti apela la astfel de solutii rapide si eficiente. E suficient sa ii soliciti online si ii vei primi acasa, in cel mult 24 de ore.

3. Spune „Nu” atunci cand te simti coplesita

Chiar daca voluntariatul iti face bine, nu permite nici macar unei astfel de activitati meritorii sa iti acapareze atentia si sa iti rapeasca timpul de care ai nevoie pentru tine. Nu e responsabilitatea ta sa le rezolvi tuturor problemele.

„Multora dintre noi - dar mai cu seama femeilor - ni se inoculeaza inca din copilarie ideea ca trebuie sa-i multumim pe toti cei din jur, ca sa reusim in viata. Sigur ca generozitatea e buna si iti poate fi aduce bucurie si echilibru. Totusi, atunci cand cei din jur cer prea mult de la tine, e o idee buna sa ii refuzi politicos”, este de parere psihologul Dorian Crawford de la C&C Psychological Services, din Massachusetts.

Specialista considera ca persoanele carora le refuzi ajutorul cand simti ca ai ajuns la capatul puterilor – fie ele rude, prieteni sau straini aflati in nevoie - n-au niciun motiv sa se supere pe tine. Daca o fac e doar problema lor.

4. Fii eficienta in fiecare zi

Nimeni nu spune ca ar trebui sa iesi pe usa inainte sa iti fi terminat treaba. Totusi, incearca sa iti stabilesti un orar de lucru pe care sa il respecti. Daca n-o faci, vei lua cu tine mereu peste tot problemele de la serviciu. Iar stresul permanent acumulat astfel ti-ar putea crea probleme serioase, de-a lungul timpului.

„Nu pierde timpul in cursul programului. Fii eficienta. Dar cand pleci de la birou, lasa toate problemele profesionale in urma. In acest fel, iti vor ramane atat timpul cat si energia de care ai nevoie pentru a te concentra asupra vietii sociale”, este de parere Nicolae M. Martinez, psiholog si life coach.

5. Nu ezita sa ceri ajutor

Sunt zile in care, oricat de mult te-ai stradui, nu vei reusi sa le faci pe toate, de una singura. Daca te ambitionezi sa incerci si esuezi, in scut timp stima de sine ti-ar putea scadea, iar asta ti-ar cauza alte probleme. Ca sa eviti astfel de situatii, cere ajutor, ori de cate ori ai nevoie. Nu e semn de slabiciune. Dimpotriva, e dovada de maturitate.

„Nu te gandi de doua ori inainte sa cauti sprijin. Cere-i oricand partenerului de viata sa te ajute cu parte dintre treburi sau cu diverse lucruri pe care, de una singura, n-ai cum sa le scoti la capat. In acest fel, s-ar putea sa economisesti si ceva timp pe care sa-l petreceti in cuplu. Iar atunci cand treci printr-un moment dificil, aduna-ti prietenii si vorbeste despre asta. Grija pe care ei ti-o poarta iti va face bine, cu siguranta", este de parere Amada Sowadski, life coach.

Dureaza ceva pana sa iti gasesti echilibrul in viata. Vei reusi insa sa o faci mai repede si cu mai putin efort, daca asculti sfaturile specialistilor in health coaching si life coaching. In materialul de mai sus poti afla care sunt cele mai eficiente moduri in care sa iti gasesti cu usurinta echilibrul interior durabil.





Sursa foto: Shutterstock