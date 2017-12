5 creatori care au revolutionat arta parfumului

Chanel va fi intotdeauna primul nume pe lista, dar parfumul si-a lasat secretele si in mainile altor creatori, secolul 20 fiind epoca sa de glorie.

Coco Chanel

In 1921, Coco Chanel lansa primul sau parfum, binecunoscutul Chanel 5, nume devenit, intre timp, sinonim cu traditia, eleganta si chic-ul frantuzesc. Pentru creatoarea sa, acest parfum avea insa o semnificatie despre care vorbim putin astazi, cifra 5 nefiind aleasa intamplator. Lansat in data de 5, in luna a cincea, cand Chanel a prezentat si o noua colectie vestimentara, parfumul cu numarul 5 facea trimitere la spiritul lucrurilor, la personificarea lor, aceasta cifra avand pentru creatoare semnificatii aproape mistice.

Greu de spus daca succesul Chanel 5 are vreo legatura cu cifra norocoasa; cert este ca a schimbat modul in care foloseau femeile parfumul pana atunci, multa vreme crezandu-se ca doamnelor din “lumea buna” le sunt rezervate esentele florale proaspete, in timp ce parfumurile orientale erau vazute ca fiind mult prea senzuale si erau asociate cu femeile de moravuri usoare.

Casa Chopard

L-am mentiona pe Louis-Ulysse Chopard, cel care a pus bazele acestei afaceri de familie, in 1860, insa ne-am referi doar la arta de a crea ceasuri-bijuterie, nu si la arta parfumului, Chopard intrand mai tarziu pe aceasta piata.

Astazi, alaturi de ceasuri si bijuterii, parfumurile Chopard sunt unele dintre cele mai apreciate, ceea ce le face revolutionare fiind tocmai asocierea lor cu orologeria elvetiana - sticlele, dar si aromele, imprumuta ceva din eleganta ceasurilor de colectie. Le poti gasi si in Romania, alaturi de alte parfumuri celebre.

Pierre Balmain

Unul dintre numele mari din moda, alaturi de Coco Chanel, Yves Saint Laurent si Hubert de Givenchy, creatorul casei Balmain este recunoscut pentru stilul elegant-sofisticat. Balmain, care a lucrat impreuna cu Christian Dior, este cel care l-a descoperit pe Karl Lagerfeld, iar creatiile lasate in urma sunt purtate astazi, ca piese vintage, de Angelina Jolie, Penelope Cruz sau Kate Moss. Pierre Balmain a creat si parfumuri, printre care Vent Vert (1947), unul dintre cele mai bine vandute parfumuri in anii de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial si anii ‘50.

Hubert de Givenchy

Cine n-a auzit de Givenchy, casa de moda franceza care a creat cele mai multe tinute purtate de Audrey Hepburn? Compania a fost fondata in 1952 de contele Hubert de Givenchy, un foarte talentat designer, care a realizat numeroase piese vestimentare si pentru Jackie Kennedy.

Sa nu uitam, insa, parfumurile Givenchy, colectia L’interdit fiind creata special pentru Audrey Hepburn, care si-a imprumutat imaginea noului brand - o premiera in industrie, pana la acel moment nicio vedeta de film neaparand in campania publicitara a unui parfum.

Elizabeth Arden

Inca un nume feminin, pe lista. Elizabeth Arden, pe numele adevarat - Florence Nightingale Graham, este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din secolul 20, fondatoarea companiei Elizabeth Arden Inc., un adevarat imperiu astazi, in industria cosmetica din Statete Unite.

Arden este cea care a incurajat femeile sa foloseasca machiajul zilnic, pentru o imagine impecabila, pana atunci acest obicei fiind vazut ca vulgar, si a dezvoltat produse adresate femeilor de peste 30 de ani, incercand sa desfiinteze standardele de frumusete rigide. Parfumurile Elizabeth Arden poarta cu ele aceeasi filosofie si pot fi vazute ca o celebrare a primelor incercari de emancipare feminina.

