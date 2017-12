Pregatirile de Craciun. 5 trucuri prin care vei termina in timp record cu meniul de sarbatori

Se apropie sarbatorile de iarna, iar una dintre cele mai importante preocupari ale gospodinelor este sa termine la timp pregatirile pentru mesele de Craciun si de Revelion. Cand faci meniul de sarbatori esti, probabil, atenta sa alegi preparate care sa fie pe gustul intregii familii, dar si al oaspetilor care iti calca pragul. Daca te numeri printre cele care nu au stare pana cand masa nu arata impecabil, iar mancarurile au exact gustul si prezentarea dorite, atunci aceste sfaturi cu ajutorul carora iti poti reduce considerabil timpul petrecut in bucatarie iti vor fi extrem de utile:

Trucul pentru cel mai rapid mod de preparare a alimentelor

Foarte mult timp petrecut in bucatarie este irosit atunci cand astepti sa fiarba ingredientele, indiferent ca prepari supe, tocane, salata boeuf sau deserturi. Femeile care gatesc des au nevoie de cat mai mult ajutor pentru a economisi timp, iar acest lucru este cu atat mai evident atunci cand au de gatit multe preparate intr-un timp scurt. Asa cum ne ajutam de razatoare electrice sau mixer, exista aparate care ne ajuta sa scurtam timpul de gatire. Cu siguranta ai auzit deja de cunoscutele plite cu inductie, care incep sa fie prezente in tot mai multe bucatarii. Acestea au avantajul ca transferul de caldura se face direct la vasul in care prepari mancarea, ceea ce inseamna ca vei gati mai rapid, cu un consum de energie mai mic si vei scapa si de caldura insuportabila din bucatarie, atunci cand gatesti.

Stabileste din timp meniul

Daca iti pui la cale din timp un plan si stii exact ce retete vrei sa pregatesti, iti va fi mult mai usor sa te organizezi, sa iti faci cumparaturile din timp, astfel incat nu vei mai petrece zeci de minute la coada, in supermarketuri. Pregatirea meniului inseamna si ca vei avea suficient timp la dispozitie pentru a vedea ce ingrediente iti lipsesc si sa afli de unde poti face rost de ele. De asemenea, iti va fi mai usor sa iti organizezi timpul petrecut in bucatarie, pentru ca vei sti de la bun inceput cand ar trebui sa incepi pregatirea unui anumit fel de mancare.

Nu testa noi retete pe ultima suta de metri

Atunci cand iti propui sa ii incanti pe cei dragi cu o noua reteta de prajituri sau un fel de mancare exotic este recomandat sa testezi reteta cu ceva timp inainte. Asa vei capata experienta si vei sti exact timpul de preparare, dar si ce greseli sa eviti pentru a nu strica preparatul. Cu cat stii mai bine reteta, cu atat ai sanse mai mari de a pregati mancaruri gustoase, fara sa te temi sa improvizezi sau sa aduci unele imbunatatiri retetei originale.

Curata vasele pe masura ce le folosesti

Din graba, multe gospodine prefera sa puna vasele in chiuveta si sa le spele pe toate la final. Insa aceasta nu este o solutie eficienta pentru a economisi timp. Sigur stii deja cat de greu este de curatat un vas pe care s-a intarit compozitia sau o tigaie cu depuneri de grasime. De aceea, este bine sa speli vasele imediat cum le-ai folosit, pentru ca nu iti va lua mai mult de un minut sa le cureti bine. In plus, nu vei mai pierde energie la final pentru a spala toata vesela si vei putea sa te bucuri din plin de rezultatul orelor petrecute in bucatarie.

Cumpara legume sau fructe deja taiate si congelate

Exista mitul ca legumele sau fructele proaspete sunt mai gustoase si mai bogate in elemente nutritive, insa adevarul este cu totul altul. Din momentul in care pleaca de la producator, pana cand ajung pe masa ta, legumele si fructele stau in camioanele de transport, apoi in galantare, uneori zile in sir. Aceste lucruri au o consecinta directa asupra aportului lor nutritiv. Studiile arata ca legumele si fructele congelate isi pastreaza mai bine valoarea nutritionala decat cele „proaspete”. Asadar, daca vrei sa economisesti mai mult timp, dar sa te bucuri de acelasi gust al preparatelor tale, poti apela cu incredere la pungile cu legume si fructe congelate pentru a gati torturi, prajituri, supe, tocanite sau pentru garnituri, intrucat nimeni nu isi va da seama de diferenta.

Tu ce sfaturi ai pentru femeile care vor sa gateasca mai rapid? Ce trucuri ai descoperit care chiar functioneaza?

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Dream79