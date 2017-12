Imbratiseaza-ma si... taci!

de Alexandra Serban

Rabdarea mea a ajuns la o limita. Asteptarea ma doare. Cand nu stii ce sa faci, ce faci?... Le lasi sa respire de la sine, toate…. ma dor gandurile si deja l-am zapacit pe UNIVERS. Tac.

Poate ca ma enervezi pana peste simtul meu rational (de a mai reactiona logic)... ca mai apoi, uneori, sa imi vine sa iti arunc in cap: cu toate cratitele si toate scaunele, iar, cu toti pantofii mei stilleto sa arunc dupa tine - ca un torent nebun. Doar ca faci tu spinning-round-ul tau personal si vii si ma strangi in brate… si e ca si cand dai cu un acid al blandetii ce face sa imi cada toti tepii si toate crisparile, toti nervii si toata matraguna… fiindca blandetea ta ma inmoaie la fel cum crisparea, tot de tine provocata, ma inunda cand vrei sa imi impui transant punctul tau de vedere; exasperari ajunse la paroxism si apoi rasul tau care ma lumineaza -ai invatat sa ma potolesti! Desi, tot tu starnesti furtuni in mine.

Foto: Pixel 4 Images /Shutterstock



....si ma intreb cine mama naibii m-a facut sa te intalnesc -ca nu am cum sa te doresc cand te comporti de imi vine sa te strang de gat. Ma faci sa ma simt stinghera si pusa la colt, precum o fetita, de cineva cu autoritate… si te detest pentru monstrii astia ce ii faci sa rasara in mine, pentru toate butoanele pe care le apesi prin mine.

BINELE E LINIAR, NU IN HOPURI- imi spun.

Insa azi se termina jocul asta dintre noi: de a ne rani, pentru ca mai apoi sa ne iubim mai mult.

ALEG RASUL si aleg LINIARITATEA. Il aleg pe el si nu pe tine.

El, care de la inceput pana la sfarsit ma face sa rad.

El, care aplaneaza conflictele.

El, care poate nu stie atatea cate stii tu, insa a carui blandete e mereu in prim plan.

Pe el care nu stie sa danseze, care e uneori cam nesabuit in cuvinte, insa care iubeste cainii si copiii.

El, ca e impaciuitor.

Si mai aleg.… nealegerea.

Cand nu stii ce sa faci, lasa-le sa fie cum vor, de la sine.

M-am invatat cu imbratisari fiindca nu le-am primit nici de la tine, nici de mai demult, si acum le caut in alta parte. Le caut intre pauzele dintre cuvinte, dintre cuvintele care nu ranesc, cum ai facut-o tu.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>