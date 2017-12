Cum arata dragostea in viata de zi cu zi a unui cuplu? Vei intelege din uimitoarele ilustratii ale artistului Pascal Campion

Am facut cunostinta cu ilustratiile artistului Pascal Campion, un artist francez-american ce locuieste in California, prin intermediul unui articol publicat pe Bored Panda si recunosc ca m-au cucerit iremediabil. Fiindca am vrut sa vad si mai multe, am ajuns astfel pe pagina de Facebook si de Instagram a artistului si am intrat in atmosfera magica a iubirii si a vietii de cuplu de zi cu zi. Mi-a placut tare mult ideea pe care vrea sa o transmita Pascal Campion, aceea ca daca avem iubire, intelegere si armonie, viata pare infinit frumoasa, chiar si in momentele ei absolut banale.

Artistul pune accent asupra bucuriilor marunte ale vietii de cuplu si a reusit sa surprinda magia din viata de zi cu zi a unui cuplu, inspirandu-se in schitele sale din relatia profunda pe care o are cu sotia sa. Ilustratiile lui Pascal Campion sunt insufletite, emana dragoste si caldura si vorbesc despre legatura frumoasa dintre el si sotia sa Catrina, cu care este casatorit de 10 ani. Impreuna, cei doi au trei copii, o fetita in varsta de 9 ani si 2 baieti (gemeni) in varsta de 6 ani.

“Momentele marunte sunt la fel de importante ca momentele mari”, declara Campion...

Si la urma urmei, in ciuda banalitatii vietii, ce poate fi mai frumos decat sa il tii de mana pe cel iubit in timp ce mergeti impreuna prin parc sau prin viata, sa stati unul langa altul vorbind despre nimic si despre toate in timp ce priviti cerul plin de stele, sa strabateti strazi necunoscute impreuna, sa faceti un infinit de chestii impreuna, dar si separat, sa va treziti unul langa celalalt, sa va imbratisati si sa va tineti in brate, sa va sprijiniti reciproc atunci cand este cazul, sa radeti si sa va prostiti impreuna, sa gatiti impreuna, sa il/o privesti gatind cu dragoste pentru tine,sa aveti momente frumaoase impreuna, sa nu faceti nimic impreuna, sa va ajutati reciproc, sa fiti acolo unul pentru celalalt, sa va iubiti, sa va sarutati, sa vorbiti despre cate in luna si in stele, sa luati o cina romantica impreuna, sa faceti minuni impreuna si sa le cresteti impreuna? Aceasta este fata cea mai frumoasa a iubirii.

Va invitam sa vedeti mai jos cateva dintre ilustratiile publice ale lui Pascal Campion, iar daca doriti sa vedeti mai multe, vizitati-i si contul de Instagram.

Cum arata dragostea in viata de zi cu zi a unui cuplu? Artistul Pascal Campion a reusit sa o surprinda prin intermediul ilustratiilor sale

Dragostea incepe atunci cand te astepti mai putin... poate chiar si intr-un autobuz :)

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Ah, as vrea sa mai stam impreuna inca putin...

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Daca la sfarsitul unei zile grele, iti poti lasa capul in poala persoanei iubite si simti ca se duce toata greutatea de pe umeri, atunci esti cu persoana potrivita..

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Bine ai revenit acasa :)

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Atingeri.

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Dragostea inseamna sa va protejati unul pe celalalt, chiar si (mai ales) in vremurile ploioase...

Foto: @ pascalcampionart /Instagram

Distractie cand faceti treburile casnice impreuna

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Despre astfel de dimineti. Intimitate.

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Miezul noptii...

Dragul meu, as vrea sa te rog ceva...

Da?

Nu renunta niciodata la mine.

Niciodata.

Sa priviti dansul flacarilor dintr-un semineu impreuna..

Foto: @ pascalcampionart /Instagram

Buna dimineata impreuna. Cineva trebuie sa se ridice primul din pat...

Foto: @ pascalcampionart /Instagram

Cand celalalt iti este atat de drag incat ii sari in brate si il saruti fara motiv (sau pentru toate motivele si pretextele :))

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Cand admirati impreuna minunea pe care ati adus-o pe lume

Foto: @ pascalcampionart /Instagram

Bataie cu perne

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Drumetii impreuna

Foto: @ pascalcampionart /Instagram

Relaxare placuta, draga mea

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Timpul inca se opreste in loc cand vorbiti despre una, despre alta

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Cand el are grija de ea...

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Cand ea se ingrijoreaza pentru el

Foto; @pascalcampionart /Instagram

Cand amandoi au grija de altcineva

Foto: @pascalcampionart /Instagram

Sursa foto: Contul de instagram pascalcampionart