10 mantre puternice pe care sa le rostesti atunci cand simti ca viata nu mai e prietena ta

Deznadejdea nu ne serveste prea mult atunci cand trecem prin momente dificile. De aceea este foarte important sa incercam din rasputeri sa regasim aspectele pozitive ale prezentului. Te ajutam sa faci acest lucru prin intermediul unor mantre puternice, pe care sa le rostesti atunci cand simti ca viata nu iti mai este prietena...

1. Ceea ce este mai bun pentru tine, va veni!

Foto: Pexels/ Stefan Stefancik

Nu iti fie teama sa traiesti in prezent, orice ar contine acesta. Singura constanta a vietii este schimbarea. Daca lucrurile din prezentul tau nu sunt chiar agreabile, incearca sa gasesti forta in tine de a te gandi ca este doar un moment ce va trece. Va trece! Respira si ai incredere in tine!



2. Intamplarile rele pot sa duca catre lucruri bune





Foto: Pexels

Perceptia noastra creeaza realitati negative. Adevarul este ca universul nu defineste nimic din ceea ce se intampla in vreun fel. Nu stii niciodata ce bine poate sa apara dintr-o experienta pe care o percepi ca fiind negativa.

3. Mergi mai departe

Foto: Pexels

Ai puterea de a alege! Ai puterea de a spune nu si de a merge mai departe atunci cand situatii sau contactul cu anumiti oameni nu sunt cele mai favorabile tie.

4. Da drumul trecutului







Foto: Pexels/ Caio

Elibereaza-te de trecut. Doar prezentul este cel care conteaza. Daca tot continui sa te gandesti la trecut, nu vei reusi sa mergi mai departe. Invata lectiile trecutului si ia-o de la capat.

5. Poate ca nu e pentru tine...

Foto: Pexels

Indiferent cata munca depui, nu vei putea sa controlezi totul. Uneori, acceptarea este necesara in viata fiindca nu toate se vor desfasura exact asa cum ne dorim. Mergi mai departe si realizeaza ca exista mereu si alte oportunitati care te asteapta.

Foto homepage: Pixabay

