Cele 10 legi de aur ale unei IUBIRI ADEVARATE

Uneori, in ciuda greutatilor si nefericirii, avem si sentimente puternice fata de persoana langa care ne dorim sa fim dar sentimentele pe care le avem fata de alta persoana, nu ar trebui sa ne opreasca niciodata sa ne intrebam daca ne aflam cu adevarat intr-un loc bun pentru noi sau nu.

Ati auzit si voi aceasta conversatie vreodata?

„- E un nemernic.

- Atunci de ce stai langa el?

- Pentru ca il iubesc.”

Astfel de replici descriu de fapt comportamente disfunctionale. Da, dragostea este un aspect important in vietile noastre si asa ar trebui sa fie, insa iubirea nu ar trebui sa fie confundata cu a ne lasa ranite, nerespectate, manipulate sau abuzate. Este ceea ce traiesti cu adevarat o relatie sanatoasa?

Iata cele 10 legi ale iubirii…

…ale unei iubiri sanatoase, catre care ar trebui sa tinzi:

1. Legea iubirii adevarate: „Am incredere in tine”

Nu conteaza cat de mult te atrage cineva! Nu conteaza cat de mult tii la acea persoana. Mai mult decat orice forma de atractie, ar trebui sa conteze daca te simti in siguranta langa aceast om. Poti avea incredere in el? Poti sa ai incredere ca te va asculta atunci cand ai cea mai mare nevoie, ca te poate sprijini, ca iti poate accepta si vulnerabilitatile, nu doar aspectele pozitive? Are la randul sau incredere in tine ca s aiti dezvaluie vulnerabilitatile sau sa iti ceara sfaturile?

Increderea este esentiala in relatiile sanatoase. Fara incredere unul in celalalt veti trai o viata plina de rani emotionale si teama.

Atunci cand iubesti, ia in considerare acest aspect. Pune-ti aceasta intrebare: „Pot avea incredere in acest om?” Daca raspunsul este nu, intreaba-te daca vrei sa traiesti o viata de teama si neincredere alaturi de un partener instabil.

2. Legea iubirii adevarate: „Ma simt respectata.”

Se intampla sa iubim oameni care nu sunt buni pentru noi si cel mai sanatos ar fi sa acceptam acest lucru si sa nu ne lasam sa fim in situatii unde nu avem respect deplin. A fi respectate inseamna a fi apreciate in totalitate, a fi pretuite si a simti ca noi contam in viata acelei persoane. A fi respectata inseamna atunci cand opiniile tale, emotiile tale conteaza. Inseamna

3. Legea iubirii adevarate: „Ma simt in siguranta.”

Te simti in siguranta in aceasta relatie? Daca raspunsul este „nu”, nu conteaza cat de mult il iubesti pe celalalt. Iubirea poate face dificila plecarea si este intr-adevar un chin emotional. Insa daca nu te simti in siguranta in aceasta relatie, este mai bine sa stai departe. A iubi un partener abuziv, nu il va face sa se opreasca. Dragostea ta nu te salveaza de rani.

4. Legea iubirii adevarate: "Ma simt fericita langa tine."

Sunteti fericiti si recunoscatori ca existati unul in viata celuilalt? Te simti importanta in viata partenerului tau? Iata niste intrebari importante pe care ar trebui sa ti le pui. Sarbatoriti impreuna faptul ca v-ati intalnit?

Iti multumesc din suflet ca te iubesc. Acesta este cantecul iubirii. – Liviu Rebreanu

Foto: Pexels

5. Legea iubirii adevarate: "Il plac asa cum e. Si el ma place asa cum sunt."

Suna straniu aceasta asumptie, dar se intmpla adesea ca oamenii sa stea unul langa celalalt din comoditate sau obisnuinta. Este destul de comun ca oamenii sa stea langa parteneri pe care nu ii plac cu adevarat. Dar nu ar trebui sa ramai intr-o relatie care nu te implineste, langa un om langa care nu te simti autentica si insufletita.

Citeste mai departe >>>