Clubul celor 99: Povestea Regelui care avea totul, dar nu putea sa fie fericit

Acum multa vreme traia un rege putred de bogat, care avea parte de tot ce ii poftea inima. Oriunde se ducea, usile abundentei si ale privilegiilor se deschideau pentru el. Avea parte de cele mai rafinate mancaruri, de cele mai bune si calduroase haine, dormea in cele mai frumoase incaperi, urechile lui ascultau cea mai suava muzica. Pana si dusmanii lui il priveau cu invidie si il admirau in acelasi timp.

Cu toate acestea, in ciuda stilului sau de viata luxos, Regele nu era deloc fericit sau multumit. Intr-o zi, Regele a intalnit un servitor care canta fericit in timp ce muncea si era prins cu indeletnicirile sale. Acest lucru l-a fascinat pe rege; Cum se facea ca el, Stapanul Suprem al Tinutului, era nefericit si trist in timp ce un servitor umil avea atat de multa bucurie in viata lui?

“De ce esti asa de fericit?”, l-a intrebat Regele pe slujitor.

“Maiestatea voastra, eu nu sunt decat un simplu slujitor, dar eu si familia mea nu avem nevoie de prea mult – doar de un acoperis deasupra capului si mancare calda pentru a ne umple stomacul.”

Foto: Maciej Es /Shutterstock

Atunci, nemultumit pe deplin de raspuns, regele a cerut sfatul celui mai de incredere sfetnic al sau. Dupa ce a auzit povestea, sfetnicul i-a spus: “Maiestate, eu cred ca slujitorul domniei voastre nu a intrat inca in Clubul celor 99”.

“Clubul celor 99? Ce este Clubul celor 99?”, a intrebat regele.

“Maiestate, pentru a intelege cu adevarat ce inseamna Clubul 99, puneti 99 de monede de aur intr-o punga si lasati-o la usa slujitorului mariei voastre”, i-a raspuns sfetnicul.

Putem fi fericiti in vietile noastre chiar daca avem putin, dar in momentul in care primim mai mult si mai bine, vrem si mai mult, si mai mult… Ne pierdem somnul, fericirea, ajungem chiar ii ranim pe cei din jurul nostru, toate acestea ca pret pentru propriile nevoi si dorinte care cresc.

Zis si facut… Cand a gasit slujitorul punga in pragul usii sale, s-a bucurat nespus. Atat de multe monede de aur… nu ii venea sa-si creada ochilor, din casa sa s-a auzit un mare strigat de bucurie. A inceput sa numere monedele. Dupa ce le-a numarat de mai multe ori, s-a convins ca erau doar 99 de monede.

“Ce s-ar fi putut intampla cu ultima moneda de aur?” s-a intrebat el. “Cu siguranta, nimeni nu ar lasa doar 99 de monede intr-o punga”.

S-a uitat peste tot, a cautat peste tot, dar ultima moneda tot lipsea. In cele din urma, el a decis ca o sa munceasca mai mult ca niciodata pentru a intregi suma si a castiga si cea de-a 100 moneda.

