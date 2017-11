As vrea sa ma ierti, sa dau timpul inapoi, sa nu ne fi jucat ca apoi sa realizam ca de fapt ne-am batut joc de noi. As vrea sa spun totul pe sleau.. in caz ca inca nu stii, nu intelegi. As vrea sa CREZI ca doar IMPREUNA PUTEM face atatea lucruri MINUNATE in aceasta LUME chiar si atunci cand pare ca STAM;

Doar vino si ia-ma de mana, priveste-ma cum numai tu stii sa o faci, fa-ma sa rad din nou.

As vrea sa ma rasfeti. Tu doar TU si nimeni altul si in caz ca nu stii, te-as vrea din nou;

Sa radem pe-nfundatelea de lume, sa facem ecou in plimbarile din padurile aruncate pe crestele de munte, sa te tin de mana si sa nu iti mai dau drumul fiindca in sufletul tau sufletul meu si-a gasit cel mai bun prieten, ala cu care se hlizeste chiar si cand nu are de ce, care intelege desi nimeni nu vorbeste.

As vrea sa detin magia de a putea face ca acest lucru sa mearga din nou,

de a mai rade impreuna, de a te auzi… din nou si din nou si din nou

as vrea sa nu ma mai repet

sa nu ma mai lasi sa astept cuvinte pe care iti e frica sa le rostesti

as vrea sa ma lasi sa te iubesc sincer, firesc si domol, pasionat si infrigurat, cu mangaieri si privit in ochi... nestiindu-ne la ce a ne astepta unul de la altul si totusi stiind si simtin cat de SIGUR ne e in DOI

Un clic distanta si destinul ne-a facut legatura la amandoi

Mai tii minte telepatia dintre noi?

As mai vrea

sa ne batem cu perne, sa tipam unul la altul pana nu mai putem, fiecare grabindu-se sa spuna ce are de spus, ca apoi sa ne linistim si sa stim ca am devenit mai puternici acceptand ceea ce ne doare, spunand, fiind asa cum suntem, lasand mastile sa cada, sa tacem mai apoi, despuiati de sinceri…

avand incredere in noi, ciudati de smart cat suntem tu si eu, indubitabil de nebuni si franci, dar enorm de raniti, tu si cu mine, adica niste destepti.. .aflati sub titulatura pronumelui NOI.

as vrea sa ai curajul sa spui ceea ce doresti si sa nu te mai gandesti atat la ceilalti, in detrimentul lui NOI- si as vrea sa nu te mai detest pentru asta; doar ca glagoria imi fuge de multe ori.

Nu ma mai lasa sa ma gandesc la tine, ia-ti spatiul de care vrei si apoi revino ca sa ma simt plina de lumina, lumina pe care ai adus-o cand m-ai facut sa rad, cand mi-ai vorbit cald, calm si placut, hotarat si putin mai mult decat as fi vrut.

Cauta-ma si lasa-ma sa visez din nou la drumul ce te-aduce si nu mi te mai duce inapoi.

Si daca vrei, lasa-ma sa te AJUT cu un putin ce poate fi mai mult.. decat crezi.

Azi ma intorc spre tine. Priveste-ma si da-ti voie sa ma VEZI.

* Un articol de Alexandra Serban

Foto: Pexels