Ziua Sfantului Andrei: Te cheama Andrei/ Andreea? Afla ce semnificatie poarta acest nume binecuvantat!

Fiindca astazi este 30 noiembrie, ziua Sfantului Andrei, o zi importanta pentru crestini si deosebita pentru multi romani care isi serbeaza ziua numelui, dorim sa va uram un La Multi Ani din suflet. Sa fiti sanatosi, infloritori, iubitori si iubiti! Iata un cadou special pentru voi, un cadou care va dezvaluie semnificatiile minunatului nume pe care il purtati.

Sarbatoarea Sfantului Andrei: Semnificatiile numelui Andrei/ Andreea

Numele “Andrei” este de origine greceasca, greaca veche fiind o limba foarte vorbita in Vechiul Orient. Astfel, cuvantul Andrei provine de la greceasul “Andreas” care inseamna barbat, barbateste, curaj, tarie. Poate nu intamplator uraganul Andrew (=Andrei) din 1992 a fost botezat astfel, fiind caracterizat drept al doilea cel mai puternic uragan din istoria Statelor Unite ale Americii.

Numele Andrei este incarcat de o vibratie sfanta caci acesta este si numele apostolului Andrei, unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus, ucenic si al lui Ioan Botezatorul. Sfantul Andrei ii protejeaza pe cei care aleg sa ii poarte numele. Totodata, se spune ca este bine sa porti un nume de sfant caci el nu poarta pecetea pacatelor muritorilor de rand. In Evanghelia dupa Ioan, apostolul Andrei I se mai spune si “Cel dintai chemat” deoarece el a fost primul apostol care i-a urmat lui Iisus. El si-a indrumat si fratele, pe Simon Petru, ambii pescari de meserie, sa devina apostol al lui Iisus. (Foto: Sfantul Andrei; Credite foto: Zvonimir Atletic / Shutterstock.com)

Dupa moartea lui Iisus, apostolii au tras la sorti unde sa propovaduiasca fiecare cuvantul Domnului, lui Andrei revenindu-i Scytia si zona Marii Negre. Apostolul Andrei a calatorit astfel alaturi de Petru in Asia mica, pe teritoriul Turciei de astazi, in peninsula Balcanica si pana in sudul Rusiei actuale. Sfantul Andrei a murit ca martir, in traditie spunandu-se ca a fost crucificat pe o cruce in forma de x.

Sfantul Apostol Andrei si-a pus amprenta puternic asupra poporului roman, locuind temporar in Dobrogea si crestinandu-i pe sciti si traci. Sfantul Andrei este foarte indragit in Romania, fiind cel care a raspandit cuvantul Evangheliei sfinte pe vechile meleaguri ale Dobrogei. Astazi, pestera Sfantului Andrei, in care se crede ca a trait Apostolul, este considerata un loc sacru, dar si monument istoric.

Din punct de vedere numerologic, numele Andrei contine 6 litere (3 vocale si 3 consoane), iar numele Andreea contine 7 litere, 3 consoane si 4 vocale. Fiecarei litere din nume ii corespunde un anumit numar. Astfel:

1 corespunde literelor A, J, S

2 corespunde literelor B, K, T

3 corespunde literelor C, L, U

4 corespunde literelor D, M, V

5 corespunde literelor E,N,W

6 corespunde literelor F, O, X

7 corespunde literelor G, P, Y

8 corespunde literelor H, Q, Z

9 corespunde literelor I, R

Daca te cheama Andrei sau Andreea, poti afla care este litera numelui tau, adunand cifrele corespunzatoare literelor din numele tau si reducandu-le pana cand obtii o singura cifra. Acesta este Cifra Destinului tau. Tine cont ca exceptie de la reducere fac numerele maestre, precum este 33 in cazul numelui Andrei.

ANDREI = A+N+D+R+E+I = 1+5+4+9+5+9 = 33 (Nu se reduce, NR MAESTRU)

ANDREEA = A+N+D+R+E+E+A = 1+5+4+9+5+5+1 = 30= 3

Semnificatia numerologica a numelui Andrei. Personalitatea si Destinul lui Andrei.

Foto: Markova Kristina /Shutterstock

Avand cifra Destinului numarul maestru 33, Andrei este o persoana inteligenta, prietenoasa, sociabila, care iubeste oamenii si animalele. Empatia si puterea sa de compasiune sunt foarte bine dezvoltate. Andrei este o persoana echilibrata si isi doreste armonie in jurul sau, adeseori asumanandu-si rolul de mentor pentru ceilalti. Iubeste stabilitatea si ia dragostea in serios, dorindu-si un camin sigur si o casnicie indelungata, pe toata viata. Familia este motivatia vietii unui barbat Andrei si de aceea investeste mult in acest aspect si isi asuma toata responsabilitatea. Emana incredere in sine si este genul de persoana pe care stii ca te poti biza. Are o putere de persuasiune foarte mare si un talent aparte de a impartasi si celorlalti din cunostintele tale.

"Numele Andrei are o rezonanta puternica. Numarul Destinului lui Andrei are vibratia maestru 33. Acestea fiind spuse, numarul 33 prescrie pentru barbatul Andrei un destin marcat de inspiratii umanitare, altruiste si un profund simt al datoriei si dragostei fata de intreaga lume. Multi dintre posesorii acestui nume nu pot nega ca in ei arde o dorinta tainica de a-si ajuta semenii, de a-i invata cele drepte si de a-i conduce catre o lume mai buna, intr-un fel sau altul. Inspiratiile utopice merg mana in mana cu acestia. Tind sa fie buni invatatori si profesori, lideri spirituali, preoti, entertaineri, oameni de afaceri, ecologisti etc. Au o mare tarie interioara si, cel mai adesea, au aspiratii spirituale inalte. Responsabilitatea este un aspect crucial pentru ei, intarit si de Dorinta Inimii (6). Numarul 33 este un numar sacru, care poarta cu el greutatea aspiratiilor inalte si a sacrificiului", se arata pe site-ul www.hartanumerologica.ro.

Semnificatia numerologica a numelui Andreea. Personalitatea si Destinul Andreei

Cu o cifra a Destinului 3, Andreea este o persoana cu o inima calda. Este generoasa, loiala, dinamica si are un farmec aparte. Firea ta prietenoasa te face sa iti faci multi prieteni oriunde te-ai duce. Adevarata ta bucurie interioara vine din activitatile creative pe care le depui. Destinul tau este sa iti urmezi chemarea, sa iti exprimi ceea ce simti si sa aduci bucurie si celorlalti prin ceea ce esti. Ai tendinta de a critica in exces si de a-ti pasa prea mult de ce spun ceilalti. Interactionezi cu usurinta cu oamenii si ii convingi cu usurinta de ideile tale.

Rugaciune ortodoxa catre Sfantul Apostol Andrei

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a facut faptura, nu intoarce dumnezeiasca Ta fata de la noi cei pacatosi, ca sa nu vina asupra-ne mania cea groaznica si infricosatoare a durerilor, care este rodul pacatelor noastre pe care in toata ziua, cu nesocotinta, in chip nenumarat le savarsim. Noi suntem pacatosi si patimasi, netrebnici si plini de rautate, iar Tu esti izvorul vietii si al milostivirii; nu ne lasa, Doamne; nu trece rugaciunea noastra, a pacatosilor, nici nu rasplati noua dupa nelegiuirile noastre, ci, pentru ca nu suntem vrednici a castiga prin sarguinta cea de toate zilele milostivirea Ta, daruieste-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugaciunile Apostolului Tau Andrei, daruieste-ne noua sanatate si viata ferita de toata rautatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne intareste cu darul Tau cel stapanitor, ca din adancul inimilor noastre, cu bucurie sa laudam praznuirea lui si sa slavim preasfant numele Tau, in vecii vecilor. Amin.

Rugaciune catolica catre Sfantul Apostol Andrei

O, marite Sfant Apostol Andrei. Tu cel care ai fost primul care l-a recunoscut si ai urmat Mielului lui Dumnezeu. Impreuna cu sfantul Ion, ai ramas alaturi de Iisus in acea prima zi, pentru intreaga ta viata si acum pentru intreaga eternitate. Precum l-ai condus pe fratele tau, Sfantul Petru, catre Hristos si pe multi altii dupa el, condu-ne si pe noi la El. Invata-ne sa ii indrumam pe ceilalti catre Hristos doar din dragoste pentru El. Invata-ne sa invatam lectia Crucii si sa ne purtam crucile zilnice fara sa ne plangem astfel incat sa ele sa ne duca la Iisus.

Foto homepage: Subbotina Anna /Shutterstock