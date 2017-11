Fa Rai din ce ai!

Ieromonahul Hrisostom Filipescu ne ofera o frumoasa lectie despre viata si ne invata cum sa traim astfel incat sa simtim bucuria, adevarul si iubirea in inimile noastre.

Cititi acest frumos eseu al parintelui Hrisostom Filipescu publicat in cartea "Putine lacrimi, multa bucurie". Ne invata sa traim frumos si sa gasim iubirea in inimile noastre, astfel incat sa tinem la distanta tristetea si nefericirea.

Ieromonahul Hrisostom Filipescu: In viata castigi, pierzi, suferi, dar cel mai important este ca inveti

Candva nu vom mai avea nevoie de cuvinte. Limbajul sufletului se intelege peste tot in natura. Suntem ceea ce gandim (sanatosi, bolnavi, fericiti, nefericiti). Gandurile sunt coroana de spini sau de flori pe capul fiecaruia. Ele descarca o anumita chimie in corp. Orice emotie negativa blocheaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare pentru cateva ore sau chiar ani.

Stresul este moartea celulei. E drept ca unele celule nervoase se refac printr-o gandire constructiva, optimista, dar e nevoie de MUNCA personala. Orice boala trebuie tratata cu intelegere, compasiune si nu cu revolta, deoarece unele suferinte le primim ca lectii, iar altele au cauze spirituale (egoism, invidie, razbunare, stres, frica etc).

Fara Dumnezeu nu exista bucurie autentica, iar prezenta Lui se simte la tot pasul. De la sufletele care ne apar in Calea ce-o avem de parcurs, pana la natura care mangaie simturile. Cea mai mare minune este sa iubesti toti oamenii. si nu putem impartasi celuilalt ceea ce nu suntem deja. Cred ca nu ne lipsesc informatiile, ci experientele. Viata nu este o formula matematica general valabila, ci traire in Duh si in Adevar.

Foto: Barandash Karandashich /Shutterstock

In fiinta lor toate lucrurile din lume sunt bune, intrebuintarea lor uneori este gresita. Tot ce exista este bun si orice cadere aduce ceva folositor la lumina. Cand iertam, nu doar sufletul nostru se simte usurat, ci mai ales sufletul celui pe care il iertam. intoarce-te in tine de oriunde ai fi si primeste-te, iarta-te. Viata se traieste, nu se cauta, nu se invata.

Traieste adevarul, bucuria si iubirea. Ele se afla acolo unde esti. Linistea nu este intr-un loc, ci intr-un mod de a fi. Sunt doua zile in care nu mai putem face nimic: ieri si maine. Prezentul este timpul mantuirii. Amanarea inseamna niciodata. Un om valoreaza atat cat iubeste. Restul e poveste.

Verbul meu este in inima si pulverizeaza spre voi. E nevoie sa intelegem ca nu am fost creati de Dumnezeu ca sa suferim, ci ca sa ne intalnim cu El intr-o poveste de iubire. Unica. In ochii tai este soare cand iubesti. Iar ca sa ajungi la fericire nu ai nevoie de harta, ci de prezenta, de tine.

Descopera sau redescopera Iubirea Tatalui Ceresc! Sa ai grija de sufletul tau! In fiecare zi ar fi bine sa ascultam putina muzica, sa citim cateva randuri, sa privim la ceva frumos si sa rostim cateva cuvinte dulci, calde. Toata lumea ravneste la fericire, nimeni nu vrea durere, dar nu poti sa ai curcubeu fara strop de ploaie. Mugurele devine floare. In viata castigi, pierzi, suferi, dar cel mai important este ca inveti. Restul e abur, fum. Se cuvine sa avem ochi care sa vada ce este mai bun si inima care sa ierte ce este mai rau. Nu conteaza cine te-a ranit, ci cine te-a facut sa zambesti din nou.

Viseaza ca si cum ai trai pentru totdeauna, traieste ca si cum ai muri maine. Timpul sterge, dar stie sa pastreze, ca nimeni altul, ceea ce menit sa fie pierdut. Lasa sa treaca ce a fost. Ai credinta in ce va fi. Eroii sunt printre noi. Nu au costume speciale, nici dubla personalitate. Viata te poate surprinde oricand. Intr-o clipa se termina totul si te trezesti ca Cineva te apasa pe piept. Resuscitare.

* Fragment extras din cartea "Putine lacrimi, multa bucurie!", Ieromonah Hrisostom Filipescu, Editura PIM, Iasi, 2014, pp. 11-12.

Foto homepage: Tithi Luadthong /Shutterstock