Miyamoto Mushashi este cunoscut ca cel mai mare calugar budist spadasin care a trait vreodata. In timpurile sale era respectat si venerat pentru intelepciunea sa profunda si felul cum manuia cele doua spade in dueluri.

Miyamoto Mushash este fondatorul stilului Niten-ry si autorul cartii spirituale „Gorin no Sho” „Cartea celor cinci cercuri - Pamantul, Apa, Focul, Vantul si Vidul”.

Miyamoto Mushash (1584 -1645) mai este cunoscut si sub numele sau budist Niten D raku. Inainte sa treaca in nefiinta, el a scris despre principiile de baza care i-au ghidat viata. Fiecare dintre aceste principii ne invata sa ne detasam de fortele externe noua, cele pe care nu le putem controla, dar in acelasi timp ne invata sa controlam ceea ce se poate, adica pe noi insine. Cu exercitiu si constientizare, oricine poate sa isi insuseasca acest ghid esential de viata.

10 sfaturi ale calugarului spadasin Miyamoto Mushashi

1. Sa nu te judeci! Accepta-te!

Acceptarea este cea mai importanta atitudine cand vine vorba sa ne depasim provocarile mentale. Trebuie sa ne acceptam chiar si trairile negative ca anxietatea si stresul. Cand accepti aceste aspecte ale tale, te accepti de fapt pe tine insuti. Nu te mai lupta in zadar. Te lupti cu tine. Accepta-te. Accepta tot ceea ce nu poti schimba in acest moment.

Miyamoto Mushash stia ce forta nebanuita poarta acceptarea. Psihologii din ziua de astazi au dezvoltat o multime de tehnici prin care noi sa reusim sa traim in mai multa acceptare si prietenie fata de noi insine, dar este un secret pe care invatatii lumii il cunosc din vechi timpuri.

Accepta si nu judeca tot ceea ce apare in interiorul tau si in felul acesta iti va fi mai usor sa accepti tot ceea ce apare in exteriorul tau. Aceasta este forta pe care o avem in fata incontrolabilului.

2. Sa nu depinzi, sub nicio forma, de nici un sentiment partial

Emotiile, trairile pe care le avem, sentimentele sunt precum norii pe cer. Apar si dispar… Nu te lasa controlat/a de emotii! Nu vei fi fericit tot timpul si nici nefericit mereu!

3. Sa nu te amagesti luandu-te prea in serios

Gandeste-te mai putin la tine si mai mult la intreaga lume. Cand te gandesti prea mult la tine insuti iti amplifici ego-ul si insecuritatile. Oamenii fericiti sunt aceia care ii ajuta pe ceilalti. Fii umil, nu te lua prea in serios si concentreaza-te spre a-i ajuta pe ceilalti.

4. Sa nu strangi arme mai multe decat cele care iti pot fi de folos

Aceast principiu este un tribut adus de catre Miyamoto MushashI vremurilor sale, dar il putem aplica si astazi. Asuma-ti absolut tot ceea ce faci, invata tot ceea ce stii ca iti va aduce un folos.

5. Sa nu regreti nimic din ceea ce ai facut in trecut

Regretul este o emotie nefolositoare. Nu mai putem sa schimbam ceea ce s-a intamplat. Dar putem invata din ceea ce s-a intamplat. Este important sa nu ne agatam de sentimentul de regret, ne tine precum o ancora pe loc.

6. Sa nu fii niciodata gelos

Gelozia este o emotie care ne tine de asemenea pe loc si arata cat de nesiguri suntem de noi de fapt. E mai bine sa ne uitam in interiorul nostru si sa ne bucuram de ceea ce avem.

7. Sa nu te lasi intristat/a de despartiri

E unul dintre cele mai dificile aspecte ale vietii: sa ne separam de oamenii pe care ii dorim aproape. Dar nu ne face bine sa ne amarim din cauza separarilor, nici noua si nici persoanelor in cauza. Sfatul spadasinului budist este acela de a ne concentra mai degraba pe ceea ce avem deja, usurand astfel povara suferintei.

8. Sa nu te lasi controlat/a de sentimentul de ravna

A dori cu ardoare ceva, a ravni, dupa cum spunem noi romanii, este o stare emotionala care ne impotmoleste si ne nefericeste. E normal sa avem dorinte. Ravna apare insa atunci cand o parte din noi crede ca ceea ce ne dorim nu este posibil. Practic, putem controla acest sentiment devastator chestionandu-ne pe noi insine si observand partile negative din noi. Cand avem deja sau cand credem cu toata taria ca ceea ce ne dorim este pe drum, nu mai ravnim si nu mai suntem manipulati si paralizati de nefericirea de a nu avea.

9. Sa nu fii lacom/a!

Nu te mai agata de posesiuni de care nu mai ai nevoie. Nu este benefic pentru viata ta. Renunta la lacomie. Tu ai nevoie de mai mult spatiu si o gandire clara, este sfatul lui Miyamoto Mushashi, spadasinul calugar.

10. Sa il respecti pe Budha si alti zei, dar nu te baza pe ei pentru ajutor

Asuma-ti responsabilitatea pentru tine insuti. Nu te baza pe Dumnezeu sau noroc ca sa te scoata din necaz. Infrunta dificultatile si cunoaste-ti atuurile. Continua sa faci tot ceea ce este corect si totul se va aseza la locul potrivit la momentul potrivit.