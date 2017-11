Ubikubi a lansat oficial editia a doua a concursului de design de produs Ubikubi Young Designers Award

Comunicat de presa

In concurs se pot inscrie corpuri de iluminat sau accesorii pentru casa si bucatarie. Proiectele vor fi evaluate de catre membrii juriului in functie de relevanta, functionalitate, fezabilitate si costuri de productie, iar proiectele castigatoare vor fi expuse in cadrul Romanian Design Week 2018.

"As vrea sa incepem sa avem cu adevarat proiecte cu o identitate zonala. Fara pastise si formalisme fara sustinere. As vrea ca proiectele propuse sa prezinte o identitate romaneasca subtila. Daca nordicii au furat simplitatea si acum nimeni nu o mai poate avea fara sa fie perceput nordic, poate reusim si noi sa gasim acel cuvant magic pe care sa-l furam si care sa defineasca romanescul". Dragos Motica, Creative Director Ubikubi

"Suntem banca industriilor creative si asta de niste ani buni. Am venit alaturi de Ubikubi pentru ca noi credem cu tarie in potentialul tinerilor din Romania. Credem ca este esential sa ai talent, dar nu si suficient. Ai nevoie de rabdare, de incredere si de munca pentru a-ti transforma talentul intr-o poveste reala de succes. si de o banca. in acest sens, ne dorim sa fim o punte intre mediul de business si industriile creative, sa promovam povesti autentice si oamenii din spatele acestora si, impreuna cu ei, sa ajungem sa dezvoltam o piata sustenabila de design romanesc", declara Anca Ungureanu, Director de Identitate si Comunicare UniCredit Bank Romania.

Calendar si deadline-uri importante:

Etapa de aplicare: 19 octombrie 2017 – 19 ianuarie 2018

Etapa de jurizare: 22 ianuarie – 5 februarie 2018

Anuntarea castigatorilor: 5 februarie

Etapa de dezvoltare si prototipare: 12 februarie - 12 mai 2018

Decernarea premiilor si expozitie: Romanian Design Week 2018



Nou la editia a doua

In urma solicitarilor primite din partea viitorilor concurenti, inscrierea in competitia UYDA este deschisa acum si participantilor din Republica Moldova.

Ce a insemnat prima editie a concursului?

- 80 de proiecte inscrise in competitive

- 3 proiecte prototipate

- Locul I. GONG, by Andrada Damache.

- Locul al II-lea. SO-SO, by Sorina Niculcea.

- Locul al III-lea. CEREALL HOOK, by Mihaela Bordeianu Stefan Pavaluta.

- 1 proiect prototipat, produs si inclus in colectia Ubikubi.

Despre UniCredit Bank

UniCredit Bank este parte a UniCredit, banca comerciala paneuropeana puternica, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate i de Investi ii, oferind bazei de 25 milioane de clien i o re ea unica vest-, central- i est-europeana. Grupul este prezent in Romania prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management i UniCredit Business Integrated Solutions.

Despre Ubikubi

Brandul Ubikubi a fost creat in 2014 de catre Dragos Motica si Robert Savu, din dorinta de a aduce ceva nou pe piata romaneasca in domeniul mobilei si accesoriilor pentru casa. Estetica minimalista a produselor reflecta filosofia companiei: crearea unor obiecte simple si sincere, din materiale naturale si sustenabile. Avand lampa Slash si familia de scaune Marco drept promotori initiali, colectia Ubikubi s-a extins treptat si a ajuns sa includa la momentul actual peste 60 de produse. Toate obiectele Ubikubi sunt create de tineri designeri romani si sunt produse in-house, folosind materiale locale si tehnologie proprie.