Sfaturile lui Marcus Aurelius pentru a face fata oamenilor negativi, dificili sau care ne trateaza urat

Marcus Aurelius (121-180) este un nume al antichitatii cu mare impact, caci el a fost imparat al Imperiului Roman (dinastia Antoninilor) intre anii 161 si 181 D.H. dar si un mare filozof stoic (foto: Wikipedia)

Atunci cand ai de-a face cu oameni negativi, tine cont de acest sfat de aur al lui Marcus Aurelius

Cand te trezesti dimineata, spune-ti:

“Poate ca oamenii cu care am de-a face astazi isi baga nasul unde le fierbe oala, sunt nerecunoscatori, aroganti, necinstiti, gelozi sau aroganti. Sunt astfel fiindca nu pot face diferenta dintre rau si bine. Dar am vazut frumusetea binelui si uratenia raului si am recunoscut ca cel care se poarta urat are o natura legata de natura mea – nu acelasi sange sau nastere, ci aceeasi minte. Si el, ca si mine, poseda o parte din divin.

Asa ca nimeni dintre ei nu ma poate rani. Nimeni nu ma poate implica in uratenie. Nici eu nu ma pot simti manios pe aproapele meu sau sa il urasc.

Ne-am nascut ca sa lucram impreuna precum picioarele, mainile si ochii, precum cele doua randuri de dinti, cei inferiori si cei superiori. A ne pune piedici unii altora este nenatural. A simti manie fata de cineva, a ii intoarce spatele – acestea sunt blocaje.” Marcus Aurelius

Pornind de la ideile lui Marcus Aurelius prezentate in cartea “Meditatiile”, scrisa in anul 167 D.H. si tradusa in engleza de George Long (si care este impartita la randul ei in 12 carti), http://stoic.guide ne prezinta cateva dintre sfaturile lui Marcus Aurelius cu privire la ceea ce ar trebui sa facem atunci cand avem de-a face cu oameni dificili sau negativi. Aceste sfaturi au fost incluse de Marcus Aurelius in cartea a XI-a.

Atunci cand avem de-a face cu oameni dificili sau negativi, cu oameni care ne trateaza urat, cu oameni care au gresit fata de noi si ne cauzeaza durere, Marcus Aurelius ne ofera urmatoarele sfaturi:

- Cand ai de-a face cu o persoana dificila, intreaba-te care este relatia ta cu acea persoana si cu umanitatea. Spune-ti ca sunteti facuti unii pentru ceilalti. Este responsabilitatea ta ca sa ai grija de semenul tau, nu abandona persoana respectiva, fii protectorul ei.

- Trateaza o persoana dificila cu blandete si bunatate. Aceasta este semnul unei persoane curajoase.

- Intelege ca exista persoane rele care vor face fapte rele fata de oricine, nu doar fata de tine, si ca a te astepta la altceva este inutil.

- A te lasa purtat de pasiune si orgolii si a-i raspunde intr-o maniera similara celui care te trateaza urat nu este deloc curajos sau onorabil.

- Cand cineva incearca sa iti faca rau, incearca sa ii corectezi greselile spunandu-i bland si cu bunatate: “Nu asa, copilul meu. Natura ne-a facut pentru altceva. Cu siguranta nu eu o sa fiu ranit, ci tu te ranesti pe tine.”

- Intelege ca a fi trist, manios sau a te simti vexat drept urmare a unei fapte sau gest pe care cineva l-a facut fata de tine, iti poate face mai mult rau decat actul in sine.

- Nu faptul gresit este ceea ce ne deranjeaza, ci faptul ca il judecam noi ca fiind excesiv de dureros este ceea ce il face sa fie astfel. Indeparteaza aceste ganduri fata de greseala respectiva si o vei simti ca fiind mai putin dureroasa.

- Ia decizia de a nu te mai gandi la lucruri ca fiind insultatoare sau jignitoare sau ofensatoare si mania ta va disparea imediat. Tine cont si de faptul ca mania si frustrarea ne pot rani mai mult decat lucrurile care ne-au suparat in prima faza.

- Clarifica-ti in mintea ta ca nicio actiune, fapta sau vorba a unei alte persoane poate aduce rusinea asupra ta si vei fi mai putin ranit.

