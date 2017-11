Comunitatea femeilor lider se intalneste la Cluj-Napoca. Afla cand!

Conferinta de Leadership Feminin The Woman, cea mai mare conferinta de leadearship feminin din Romania anunta oficial deschiderea evenimentului in 21 martie 2018 la Cluj-Napoca cu peste 600 de femei din mediul de business romanesc.

Comunicat de presa

De 7 ani, peste 6000 de femei din domenii de business diverse, femei intreprinzatoare cu stiluri de viata diferite, dar mai ales modele inspirationale pentru cei din jurul lor participa anual la Cluj-Napoca in cadrul evenimetului de referinta pentru femeile lider.

In cadrul editiilor anterioare, femei de renume precum Maia Morgenstern, Gabriela Szabo, Monica Birladeanu, Ana-Mara Branza, Andreea Raicu, Amalia Enache sau Mariuca Talpes au inspirat de pe scena The Woman femeile prezente la eveniment.

The Woman: Cea mai buna versiune a ta!

Pentru aceasta editie, femeia The Woman este o versiune mai buna, mai puternica, intr-o continua dezvoltare. Tematica abordata anul acesta The Woman: Cea mai buna versiune a ta! pune accent pe femeia care are curajul de a fi propriul sau model. De-a lungul anilor, societatea ne-a aratat ca cel mai bun model pe care il poti urma esti tu însuți, de aceea investind in propria persoana, investesti in educatia ta si in comunitatea in care activezi. The Woman nu este despre perfectiune, ci despre procesul prin care fiecare persoana trece pentru a deveni cea mai buna versiune a sa.

In 21 martie, peste 20 de speakeri nationali si internationali vor sustine prezentari inedite si oferi experiente memorabile. Scopul The Woman este sa ajute comunitati prin impartasirea de cunostinte, crearea de conexiuni si apartenenta la o comunitate de femei puternice si informate.declara Madalina Hodorog, organizator The Woman.

Comunitatea The Woman

De-a lungul editiilor, femeia The Woman a devenit din ce in ce mai increzatoare, inspirand femeile de pretutindeni si dezvoltandu-se constant alaturi de o comunitate puternica. Conferinta a inclus prezentari, dezbateri, workshopuri, Gala Premiilor The Woman si a oferit oportunitati de colaborare pentru participantii prezenti la eveniment.

Conferinta The Woman promoveaza un proces educational continuu prin intermediul subiectelor abordate, a liderilor de opinie pe care ii aduce in spatiul public, fiind un punct de referinta pentru femeile dornice de dezvoltare.

The Woman s-a dezvoltat an de an prin conferinta The Woman, dar si prin revista digitala The Woman.ro ce cuprinde articole legate de educatie, cariera, lifestyle sau fashion. Inscrierile pentru noua editie a Conferintei The Woman au inceput pe site-ul oficial: http://www.thewoman.ro/conference.