Cateodata ploua, cateodata e soare. Eu aleg sa imi fie bine

Ti-ai pierdut vreodata speranta si nu ai mai putut sa vezi luminita de la capatul tunelului? Ti s-a parut vreodata ca, indiferent de unghiul din care privesti lucrurile, totul pare fara iesire? Ai simtit acea durere surda si continua pe care o aduce incapacitatea de a mai simti o unda de optimism? Iti recomandam atunci sa citesti pilda budista de mai jos. Vei invata din aceasta povestire ca nimic nu este pe atat de negru sau pierdut pe cat pare. Totul depinde de noi si de perspectiva din care privim o situatie.

Zi insorita, zi ploioasa

Era odata o batrana doamna care se jelea si plangea cat era ziua de mare. Fiica ei mai mare era casatorita cu un negustor de umbrele, in timp ce fiica ei mai mica era sotia unui vanzator de taitei. In zilele insorite, isi frangea mainile si se framanta: “O, nu! Vremea este asa de frumoasa si de insorita. Nimeni nu va cumpara umbrelele fiicei mei. Ce se va intampla in cazul in care magazinul va trebui sa fie inchis?”

Foto: Pexels

Aceste griji o faceau sa fie nespus de trista, pur si simplu nu se putea abtine din plans. Cand ploua, plangea pentru fiica mai mica, compatimind-o. Se gandea: “O, nu! Fiica mea mai mica este casatorita cu un vanzator de taitei. Taiteii nu pot fi uscati fara soare. Acum nu va mai avea ce vinde. Ce putem face?”

Drept urmare, batrana doamna traia fiecare zi a vietii ei framantandu-se de durere. Indiferent ca era soare sau ca ploua, ea suferea pentru una din cele doua fiice. Vecinii ei nu o puteau consola in niciun fel si au numit-o in gluma “doamna care plange.”

Intr-o zi, doamna a intalnit un calugar. Calugarul a dorit sa stie motivul pentru care este suparata si intotdeauna in lacrimi. Dupa ce i-a explicat calugarului problema ei, acesta a zambit politicos si a spus: “Doamna draga, nu trebuie sa va faceti griji. O sa va arat eu calea catre fericire si de acum incolo nu va mai fi nevoie sa plangeti niciodata.”

Doamna plangareata a fost foarte incantata. In secunda urmatoare, l-a rugat pe calugar sa ii arate ce sa faca. Maestrul i-a raspuns: “Este foarte simplu. Trebuie doar sa schimbi perspectiva. In zilele cu soare, nu te gandi ca fiica ta mai mare nu poate sa isi vanda umbrelele, ci ca fiica mai mica poate sa isi usuce taiteii. Cu un soare atat de bun si de puternic, mai mult ca sigur ca va face o multime de taitei si afacerea ei ii va merge foarte bine. Cand ploua, gandeste-te la magazinul cu umbrele al fiicei mai mici. Cand ploua, toata lumea isi va cumpara umbrele. Va vinde o gramada de umbrele si magazinul ei va prospera.”

Batrana doamna s-a luminat la fata. A urmat intocmai instructiunile calugarului si, dupa un timp, nu a mai plans; In schimb, ea zambea in fiecare zi. Din acea zi, toata lumea o cunostea drept “doamna care zambeste.”

* Aceasta povestire se intituleaza “Zi ploioasa, zi insorita” si face parte din scrierile sfinte ale budismului chinez, asa cum a fost ea spusa de maestrul Hsing Yun.

via chinabuddhismencyclopedia.com

Foto homepage: Pexels