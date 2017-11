Lama Tsultrim Allione este fondatoarea centrului de retreat Tara Mandala din Pagosa Springs (Colorado) si autoarea cartilor “Women of widsom" si Feeding your demons”. In 1970, s-a numarat printre primele femei americane hirotonisite in traditia tibetana budista. Intr-un articol publicat pe lionsroar.com, autoarea ne prezinta o tehnica inovativa prin care ne putem transforma demonii interiori in prieteni. Este o metoda neobisnuita si revolutionara, contrara celor conventionale care presupun ca atunci cand suntem asaltati de ceva, un orice negativ, sa luptam si sa ii tinem piept acelui ceva. Aceasta tehnica presupune sa ne hranim demonii interiori si exteriori, atingand astfel pacea interioara.

Metoda “Hranirea demonilor interiori” porneste de la principiile unei practici spirituale dezvoltate de Machig Labdrön (1055–1145), o femeie budista care a trait din secolul 11 in Tibet. Aceasta practica spirituala se numea “Chod” si fiindca a castigat o popularitate extraordinara gratie rezultatelor sale, a devenit faimoasa in Tiber si in lumea intreaga. Lama Tsultrim Allione a adaptat principiile Chod si strategia lui Machig la vremurile si lumea actuala, elaborand un proces care se numeste “a-ti hrani demonii interiori.”

Dar ce sunt de fapt acesti demoni la care se refera Lama Tsultrim Allione?

“Demonii (<maras> in sanscrita) nu sunt strigoi care ne asteapta in colturi intunecate. Demonii sunt in interiorul nostru. Sunt energii pe care le experimentam in fiecare zi precum frica, boala, depresie, anxietate, trauma, dificultati in relatii, dependenta de ceva etc. Orice ne sleieste de energie si ne blocheaza din a fi complet treji este un demon”, caracteriza Lama Tsultrim Allione demonii in articolul sau.

Poate ca citim atat de multe despre pacea interioara fiindca nu o avem si fiindca ne-o dorim, findca in jurul si in interiorul nostru se duc zilnic batalii care ne sleiesc de energie, care sug viata din noi si care ne impiedica sa traim la potentialul nostru cel mai frumos. Ducem cu noi dureri si sentimente negative sau provocatoare, nemultumiri, patternuri auto-defensive care isi au sursa in circumstante externe sau interne, dar care ne macina pe dinauntru si ne zgarie sufletul, lasand cicatrice adanci. Ele nu trebuie negate sau ascunse. Acesti demoni ne pot acapara cu totul daca ii lasam si pot pune stapanire pe noi in modul cel mai ravasitor. Dar putem sa ne salvam daca ne intelegem pe noi insine si cauzele nefericirii noastre, daca ne intelegem demonul si facem pace cu el si il transformam in aliatul si prietenul nostru. Pentru a ne vindeca trebuie sa iubim si sa ne hranim dusmani, nu sa le rezistam si sa ii distrugem.

“In mod normal, le dam putere demonilor nostri crezand ca sunt reali si puternici prin ei insisi si ca au forta de a ne distruge. Si pe masura ce luptam impotriva lor, ei devin mai puternici. Dar cand ii constientizam si descoperim de ce au cu adevarat nevoie si ii hranim, demonii nostri ne elibereaza din stransoarea lor si descoperim ca de fapt nu au putere asupra noastra. Hranind elementele intunecate ale fiintei noastre cu infinita generozitate, ne putem accesa starea constientizarii clare si dezarma egoul. Hranindu-ne demonii, rezolvam conflictul si dualitatea, gasindu-ne drumul inspre unitate.” Tsultrim Allione

In articolul de pe lionsroar.com, Lama Tsultrim Allione ne prezinta pe scurt metoda pe care a creat-o si a dezvoltat-o, invatandu-ne cum sa ne imbratisam si sa ne hranim demonii interiori in 5 etape.

Lama Tsultrim Allione: Cum sa iti hranesti demonii

Pasul 1: Gaseste demonul in interiorul corpului tau

Decide care este demonul cu care vrei sa lucrezi. Alege ceva despre care simti ca te priveaza de energie chiar acum. Daca este o problema legata de una dintre relatiile tale, lucreaza cu sentimentul pe care il trezeste in tine in relatie demonul respectiv, nu persoana cealalta.

In timp ce te gandesti la demonul cu care ai ales sa lucrezi si poate iti amintesti un anumit eveniment care l-a declansat cu putere, scaneaza-ti corpul si intreaba-te: “Unde este tinut demonul in corpul meu cel mai mult? Care este forma lui? Care este culoarea lui? Ce textura are? Care este temperatura lui"

Intensifica acum senzatia respectiva.

Pasul 2: Personifica demonul

Permite-i acestei senzatii, cu culoarea, textura si temperatura sa sa plece din corpul tau si sa se personifice in fata ta sub forma unei fiinte cu maini si picioare, fata, ochi etc.

Noteaza urmatoarele lucruri despre demon: marime, culoare, suprafata corpului, densitate, gen (daca are unul), caracteristici, statutul sau emotional, privirea din ochii sai, ceva despre demon pe care nu l-ai vazut inainte.

Acum adreseaza-i demonului urmatoarele intrebari: Ce vrei? De ce ai nevoie cu adevarat? Cum te-ai simti daca ai primi ce iti doresti cu adevarat?

3. Devino demonul

Fa schimb de locuri tinandu-ti ochii inchisi cat mai mult timp cu putinta. Acorda-ti un moment ca sa te acomodezi cu a te afla in corpul demonului. Incearca sa simti cum este sa fii demon. Observa cum arata eul tau normal din punctul de vedere al demonului.

Adreseaza-i aceste intrebari, vorbind precum demonul: Ceea ce vreau este…. Ceea ce am cu adevarat nevoie este… Cand voi obtine ceea ce am cu adevarat nevoie, o sa ma simt… (Tine seama in mod special de acest raspuns).

