5 moduri in care generozitatea iti va schimba decisiv viata in bine

Generozitatea merge, de obicei, mana in mana cu fericirea. Oamenii care stiu sa daruiasca au succes nu doar la serviciu si in societate, ci si in vietile personale. Totul, pentru ca au reusit sa se elibereze de constrangerile invidiei si ale lacomiei, iar acum isi pot impartasi timpul, bunurile si talentul.

Generozitate nu inseamna neaparat sa le dai celorlalti bani. Mai degraba, are de-a face cu dorinta ta de a-i sprijini atunci cand au mai multa nevoie sau cand lupta, la randul lor, pentru o cauza altruista.

Uite doar cinci dintre modificarile radicale pe care generozitatea le va aduce in viata ta, daca alegi sa o imbratisezi:

1. Te va face mai fericita

Profesorul Michael Norton de la Harvard Business School a constat, in cadrul unui studiu, ca persoanele care isi donau banii de buzunar erau mai fericite decat cele care ii cheltuiau pentru nevoile proprii.

La o concluzie similara a ajuns si Sonja Lyubomirsky, profesoara la Universitatea din California. Ea le-a cerut mai multor oameni sa le faca altora mici daruri, de cinci ori de saptamana, vreme de o luna si jumatate. Cei care i-au urmat sfaltul s-au declarat mai fericiti, la final.

Valoarea generozitatii le este cunoscuta si celor mai prosperi oameni de afaceri. Miliardarul rus Roman Abramovici a donat 310 milioane de euro in doar doi ani. Richard Benson, guru al businessului mondial, investeste inca bani si timp in fundatia The Elders, prin care vrea sa rezolve marile problemele ale lumii.

Investitiile in viitorul tinerei generatii incep sa prinda si la noi. Antreprenorul Liviu Tudor, spre exemplu, a declarat ca se concentreaza pe dezvoltarea complexului rezidential studentesc West Gate Studios nu pentru ca ar intentiona sa obtina profit ci pentru ca acesta „reprezinta un mediu perfect pentru formarea viitorilor profesionisti ai tarii.”

2. Te va mentine sanatoasa

Stare de bine pe care o simti atunci cand daruiesti are o explicatie stiintifica. Jorge Mall de la Institutul National de Sanatate din SUA a descoperit ca generozitatea intensifica eliberarea de endorfine si de oxitocina, hormoni responsabili cu producerea placerii.

Exista si studii care atesta faptul ca, indiferent cat de varstnica sau de bolnava ar fi o persoana, daruind, aceasta isi vai imbunatati starea.

In cartea sa, „De ce oamenilor buni li se intampla lucruri bune”, profesorul de medicina preventiva Stephen Post de la Universitatea Stony Brooks consemneaza faptul ca generozitatea a ajutat sa raspunda mai bine la tratament chiar pacienti cu HIV si scleroza multipla.

3. Te va ajuta sa relationezi mai bine cu oamenii

Cu cat daruiesti mai mult, cu atat ai mai multe sanse sa aduni in jurul tau oameni generosi, cred sociologii americani Brent Simpson si Robb Willer. Iar un astfel de anturaj iti va spori stima de sine si pofta de viata.

In plus, dupa ce vei deveni tot mai generoasa, vei avea capacitatea de a-i vedea mereu pe cei din jur intr-o lumina favorabila, scrie profesoara Sonja Lyubomirsky, in cartea ei „Cum sa fii fericit”.

4. Te va invata sa fii recunoscatoare

Recunostinta sincera este un sentiment sanatos. O poti simti atunci cand primesti ceva sau atunci cand ti se ofera ocazia de a darui. Studiile recente arata ca oamenii care nu ezita sa iti arate recunostinta sunt mai bine priviti si au mai mult succes.

Cercetatorii Robert Emmons si Michael McCullough au desfasurat, in Statele Unite, un experiment pe durata caruia au constat ca cei mai echilibrati si mai optimisti dintre studentii americani erau tocmai cei educati sa isi exprime recunostinta. Tot ei aveau si cele mai multe sanse sa reuseasca in viata.

5. Te va ajuta sa-i schimbi pe oameni in bine

Atunci cand tu esti generoasa, ii motivezi si pe cei din jurul tau sa iti urmeze exemplul, potrivit unui studiu publicat de James Fowler in prestigioasa revista americana Proceedings of the National Academy of Science.

La randul lor, oamenii pe care tu i-ai inspirat le vor putea da altora un exemplu.

„Fiecare persoana generoasa poate induce un comportament asemanator altor zeci sau chiar sute de persoane”, scrie James Fowler.

Generozitatea te mentine sanatoasa, te ajuta sa relationezi mai bine cu oamenii si, in consecinta, iti face viata mai frumoasa. Pana si cei mai prosperi oameni de afaceri din lume au descoperit ca implinirea personala nu consta doar in a acumula de bani si proprietati. Adevarata fericire, cea durabila, este sa stii cum sa imparti eficient ceea ce ai deja cu oamenii aflati in nevoie.



