10 SECRETE FENG SHUI ca sa atragi prosperitatea si dragostea in casa ta!

Iti propunem 10 secrete din domeniul designului de interior Feng Shui pe care si tu le poti pune in aplicare foarte simplu, ca sa iti imbunatatesti nivelul de trai si sa atragi mai multa abundenta si iubire in casa ta.

1. Secret Feng Shui: Cum sa atragi banii – Tine bucataria curata

Bucataria ta este in directa legatura cu abilitatea ta de a atrage bani, spune Suzanne Metzger, specialista in arta si spiritualitatea feng shui. Iata de ce trebuie sa iti organizezi bucataria. Frigiderul trebuie sa fie curat si mereu plin doar cu mancare proaspata, pe care chiar o consumi fara sa faci risipa. Ca sa atragi bani, tine-ti aragazul curat. Toate ochiurile aragazului trebuie sa fie functionale. Nu lasa masa din bucatarie murdara.

2. Secret Feng Shui: Cum sa atragi dragostea (pentru persoanele singure) – Inconjoara-te de duble in fiecare camera

Daca vrei sa intri intr-o relatie noua, nu te inconjura de imagini care sa reprezinte singularitatea, spune Laura Benko, specialista la randul ei in feng shui si design holistic. De exemplu: Evita un singur scaun care sa stea solitar intr-un colt, fotografii solitare pe rafturi. Este foarte important sa creezi energia parteneriatului in jurul tau, altfel nu faci nimic altceva decat sa potentezi inconstient singularitatea.” Adauga inca un scaun in zona de odihna, inconjoara-te de perechi de orice. :)

3. Secret Feng Shui: Cum sa atragi bani si abundenta – Decoreaza cu rosu, violet sau verde

Culorile au un impact extraordinar asupra starii noastre interioare si asupra nivelului nostru energetic, de aceea sunt instrument foarte puternic pe care il putem folosi. Rosuul, violetul si verdele sunt culori cheie pentru a atrage prosperitate. Trebuie sa intelegi insa ca daca nu iti place verdele, nu va functiona pentru tine. Este mai bine sa alegi violet daca iti place mai tare. Feng Shui nu este despre a ne aglomera casa cu tot felul de lucruri, ci de a face o casa sa se simta ca acasa, si de a ne inconjura intr-un mod constient de vibratii bine-facatoare noua.

Foto: Shutterstock/ united photo studio



