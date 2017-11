Inainte de a ne parasi, in data de 17 aprilie 2014, la varsta de 87 de ani, ilustrul columbian laureat cu Nobel, Gabriel García Márquez, si-a declarat retragera din viata publica.

Suferea de cancer limfatic in stadiu terminal si se crede ca el este autorul acestei scrisori ravasitoare, despre valoarea vietii traite cu sens. Aceste cuvinte sunt dedicate tuturor acelora care au uitat sa puna pret pe fiecare clipa a vietii lor.

Daca pentru o clipa Dumnezeu ar uita ca sunt o papusa de carpa si mi-ar da un crampei de viata, poate ca nu voi spune tot ceea ce gandesc, dar cu siguranta as gandi tot ceea ce spun.

As pune pret pe lucruri nu pentru valoarea lor ci mai degraba pentru ceea ce inseamna ele.

As dormi mai putin si as visa mai mult. Stiu ca pentru fiecare minut cand inchidem ochii, pierdem saizeci de secunde de lumina.

As merge cand ceilalti se opresc, m-as trezi cand ceilalti dorm. As asculta cand ceilalti vorbesc si cat de mult m-as bucura savurand o inghetata de ciocolata...

Daca Dumnezeu ar sufla in mine un crampei de viata, m-as imbraca modest, m-as intinde la soare si mi-as expune nu doar corpul ci si sufletul.

Dumnezeul meu, daca as avea o inima, mi-as scrie durerea in ghiata si as astepta ca soarele sa iasa. Visand la Van Gogh as picta pe stele un poem de Benedetti, iar o melodie de Serrat ar fi serenada mea catre luna.

Cu lacrimile mele as uda un trandafir, ca sa simt durerea tepilor lui si sarutul impregnat in petalele sale… Doamne, daca as avea o licarire de viata…

Nu as lasa absolut nicio zi sa treaca fara sa le spun oamenilor pe care ii iubesc ca ii iubesc. As convinge fiecare barbat sau femeie ca imi sunt dragi si as trai indragostit de dragoste.

As demonstra fiecarui om cat de mult greseste atunci cand se gandeste ca la batranete nu mai are rost sa se indragosteasca; le-as spune ca imbatranesc atunci cand nu se mai indragostesc. Unui copil i-as darui aripi, dar l-as lasa sa invete sa zboare singur. Pe un batran l-as invata ca moartea nu vine odata cu varsta ci odata cu uitarea.

Am invatat atat de multe de la voi, oameni…

