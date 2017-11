Extravaganza - Revelion de 5 stele!

Advertorial

Sheraton prezinta EXTRAVAGANZA! Asa cum dezvaluie si numele, acest eveniment va fi caracterizat de bun gust, eleganta, savoare si multa distractie. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai 2 sali de bal: Platinum si Iridium, cu dotari audio-video state of the art si WI-FI gratuit si deja cunoscutul restaurant Avalon, unde Executive Chef Ashlie Dias isi expune maiestria in arta culinara.

Muzica va fi pentru toate gusturile si va acompania preparatele pe intreaga noapte:

Trupa The Friends va intretine atmosfera in salile Platinum si Iridium.

Alex G va aprinde distractia in Platinum, Iridium si restaurantul Avalon.

Florin Dinu va mangaia auzul cu concerte live de muzica jazz in toate cele 3 incaperi.

Papilele gustative vor avea parte de aceeasi intensitate a trairilor, marca restaurant Avalon. Spectacolul va fi prezent si in farfurii, printr-un meniu special creat pentru petrecerea de Revelion, ce contine: bufet rece, live station, statie carving, fel principal, bufet fructe de mare, platouri si deseturi.

Preparatele sunt bijuteria coroanei, locul in care s-a concentrat esenta extravagantei acestei nopti unice. Artificiile cele mai spectaculoase vor fi gastronomice: mousse de foie gras, tartar de vita, stridii “Claire de Fin”, terina de foie cu nuci, picioare de King crab, curmale cu prosiutto, smochine umplute cu ciocolata, mousse de ciocolata, trufe de ciocolata si multe alte surprize ce nu vor putea fi trecute cu vederea.

Un preparat aparte, un desert exploziv, muzica de calitate, toate merg perfect cu o bautura fina. De aceea barul va fi deschis toata noaptea si va oferi o vasta selectie de bauturi alcoolice, dar si bauturi racoritoare si cafea.

Iar surprizele nu se termina aici! Pentru cei care doresc sa prelungeasca Revelionul, Hotelul Sheraton a pregatit mai multe pachete pentru petrecerea dintre ani:

Weekend de Revelion ce contine cina festiva, o camera cu late check out, cos de fructe in camera, mic dejun, Brunch si open bar si parcare gratuita. Varianta perfecta pentru cei care doresc mai mult decat o petrecere.

Noaptea de Revelion: cina festiva, o camera cu early check in, cos de fructe, mic dejun si parcare gratuita.

Cina festiva: bufet si open bar.

Brunch 1 ianuarie – bufet si open bar intre orele 12.30 - 16.00 si parcare gratuita.

Echipa Sheraton s-a gandit la toate ingredientele pentru o petrecere de vis, asa ca nu ramane decat sa trecem noaptea dintre ani in pasi de dans, delectati de bucataria inovativa, creativa si fina propusa de restaurantul Avalon. Sheraton continua seria experientelor de neuitat!