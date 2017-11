Sharon Stone, astazi in varsta de 59 de ani, este nu doar o femeie puternica, dar si o femeie inteligenta si matura, care isi accepta cu gratie varsta si stie sa traiasca frumos.

Frumoasa si celebra actrita de la Hollywood, cunoscuta mai ales pentru rolul sau din “Basic Instinct” si pentru interpretarea sa din filmul “Casino” unde a castigat Globul de Aur pentru cea mai buna actrita, a trecut prin mai multe experiente de viata, nu tocmai placute, care au transformat-o si au facut-o sa fie persoana care este astazi.

Sharon Stone in 1991; Foto: Roland Godefroy adapted by Blofeld; Sursa: WIKIPEDIA

In 2001, a suferit un atac cerebral si secundar o hemoragie cerebrala care a durat 9 zile. S-a confruntat cu probleme grave legate de capacitatea de a vorbi, de a-si folosi piciorul stang si de a vedea. Ulterior a trecut printr-un divort si a pierdut custodia fiului pe care l-a adoptat impreuna cu fostul sau sot.

In urma acestor probleme de sanatate, marturisea actrita, “am devenit mai inteligenta din punct de vedere emotional. Am ales sa muncesc din greu pentru a-mi refolosi alte parti din mintea mea. Acum sunt mai puternica. Si pot fi grosolan de directa. Si asta sperie oamenii, dar cred ca nu este problema mea”.

Experienta sa de viata a invatat-o sa se bucure de fiecare moment al vietii sale si de lucrurile care conteaza cu adevarat. Sa invatam de la aceasta femeie frumoasa in exterior si in interior si sa ii citim sfaturile!

Sfaturi despre frumusete, varsta matura si lucrurile importante in viata de la Sharon Stone

O femeie cu adevarat frumoasa este intotdeauna buna cu celelalte femei, cu oamenii in general. Ea respinge concurenta, intrigile si trucurile murdare.

Dupa ce am fost cu adevarat nefericita si nesanatoasa, cred ca mi-a devenit clar ca trebuie sa ma opresc din a face lucruri nefericite, nesanatoase.

Imi place ca un barbat sa imi cumpere flori si sa ma scoata in oras pentru cina. Imi place ca un barbat sa fie un gentleman. Nu imi place sa fiu tratata ca si cum nu as avea creier. Imi place sa fiu respectata si sa ofer respect.





Foto: Sharon Stone in 2015; Credite foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Nu cred ca cineva care a divortat o sa iti spuna vreodata ca divortul este usor sau amuzant sau ca il simte altfel decat ca pe un esec urias.

Oamenilor le este frica de schimbari, le este frica ca ar putea pierde ceva. Ei nu inteleg ca facand schimbari pot castiga altceva in schimb.

Urmarind copiii cum cresc, inveti multe despre viata si despre cum sa fii o persoana mai buna – inveti multe despre ce este cu adevarat important in lume si ce nu este.

Poate ca nu iti place ce ai facut in prima jumatate a vietii tale, insa nu trebuie pur si simplu sa abandonezi si sa joci golf sau sa nu faci nimic. Nu este ca si cum 50 este noul 30. Este ca si cum 50 este noul capitol.

Foto: Sharon Stone in 2016; Credite foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

La un anumit moment, atunci cand ma aflam in jurul varstei de 40 de ani, m-am dus in baie cu o sticla de vin, am incuiat usa si mi-am spus: “Eu nu ies afara din baie pana cand nu imi accept in totalitate felul in care arat chiar acum.”

Ideea ca a fi tanara este singurul lucru care este frumos si atragator pur si simplu nu este adevarat. Nu vreau sa fiu o “frumusete fara de varsta”. Vreau sa fiu o femeie care arata bine la varsta pe care o are.

Nu incerc sa arat precum o adolescenta fiindca nu mai sunt o adolescenta. Sunt foarte fericita sa fiu o femeie matura.

Am esuat tocmai in acele lucruri care sunt cele mai importante in viata unui om. Am esuat in sanatatea mea, am esuat in casnicia mea, am esuat in tot si m-am adunat si am mers mai departe.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>