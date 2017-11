DE CE sa ne iubim dusmanii si pe cei care ne urasc

Intr-un discurs tinut in anul 1957, Martin Luther King Jr. ne ofera 3 motive puternice pentru care sa renuntam la aceasta spirala descendenta a distrugerii si sa alegem iubirea in locul urii:

Martin Luther King Jr. : De ce sa ne iubim dusmanii si sa renuntam la dusmanie si ura

De ce sa ne iubim dusmanii? Primul motiv este evident. A raspunde urii cu ura multiplica ura, adaugand o intunecime si mai profunda unei nopti deja lipsite de stele. Intunericul nu poate alunga intunericul; doar lumina o poate face. Ura nu poate alunga ura; doar dragostea poate face asta. Ura multiplica ura, violenta multiplica violenta si duritatea multiplica duritate intr-un spirala descendenta a distrugerii.

Prin urmare, atunci cand Iisus a spus “iubiti-va dusmanii”, el ne-a oferit si un sfat profund si, la urma urmei, inevitabil. Oare nu am ajuns in lumea moderna intr-un asa impas incat trebuie sa ne iubim si dusmanii sau ALTFEL?.... Reactia in lant a raului - ura produce ura, razboaiele produc si mai multe razboaie – trebuie sa fie rupta ori altfel ne vom scufunda intr-un abis intunecat al anihilarii.

Un alt motiv pentru care trebuie sa ne iubim dusmanii este acela ca ura lasa cicatrici pe suflet si deformeaza personalitatea. Fiti atenti la faptul ca ura este o forta a raului si o forta periculoasa, sa ne gandim adesea la ce ii poate face persoanei pe care o uram. Ura aduce pagube ireparabile victimelor sale.

I-am vazut consecintele urate in moartea injositoare a 6 milioane de evrei pe care a adus-o un om nebun, obsedat de ura, pe nume Hitler, in violenta de nedescris asupra persoanelor de culoare adusa de grupuri insetate de sange, in ororile intunecate ale razboiului si in josniciile si nedreptatile comise asupra a milioane de copii de opresori fara constiinta.

Insa exista si o alta parte pe care nu trebuie sa o trecem cu vederea niciodata. Ura este la fel de daunatoare si persoanei care uraste. Precum un cancer care nu este verificat, ura corodeaza personalitatea si ii mananca unitatea vitala. Ura ii distruge unui om simtul valorilor si obiectivitatea sa. Il face sa descrie frumosul ca urat si uratul ca frumos si sa confunde adevaratul cu fals si falsul cu adevarat.

Psihologia moderna admite ceea ce Iisus ne-a invatat cu secole in urma: Ura divizeaza personalitatea, iar dragostea, intr-un mod uimitor si inexorabil, o reuneste.

Un al treilea motiv pentru care ar trebui sa ne iubim dusmanii este acela ca dragostea este singura forta capabila sa transforme un dusman intr-un prieten. Nu putem scapa niciodata de un dusman intampinand ura cu ura; scapam de un dusman scapand de dusmanie. Prin natura sa, dragostea creeaza si construieste. Dragostea transforma cu puterea sa salvatoare.

~fragment din Discursul de Craciun al lui Martin Luther King Jr. (25 decembrie, 1957)

* Martin Luther King Jr. este cunoscut in lumea intreaga ca unul dintre cei mai mari activisti politici ai secolului XX, un luptator pentru drepturile persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii si un luptator activ impotriva discriminarii si a segregatiei rasiale. In 1964 a primit premiul Nobel pentru pace, fiind cel mai tanar laureat in acest sens.

