Ghid pentru un noiembrie ca la New York

Americanilor le cam place luna noiembrie: Ii auzi cantand “I’ll be gone till November”, lanseaza filme ca Sweet November, ca sa nu mai vorbim despre Ziua Recunostintei, sarbatorita la finalul lunii cu pricina. Dar asta nu e tot: Central Park, din New York, isi etaleaza cele mai frumoase culori, iar moda newyorkeza a sfarsitului de toamna are un farmec pe care cu greu il regasesti in alte anotimpuri.

Suficiente motive cat sa iti doresti un noiembrie exact ca la New York, nu? Hai sa vedem ce lucruri ai putea face, in acest sens, chiar daca nu ti-ai rezervat inca un bilet spre tara tuturor posibilitatilor:

Cum sa te imbraci ca o newyorkeza

In primul rand, classy. In al doilea rand, cat mai des in negru, culoarea care face regulile pe strazile din New York, dar evitand pe cat posibil vestimentatia all black. Ce transmite tinuta femeilor care locuiesc aici? Dupa cum si-ar defini chiar ele stilul, it’s all about confidence. In luna noiembrie, piesele care vor diferentia o tinuta de alta vor fi astfel de paltoane de dama, alaturi de cizmele cu accente metalice, zale si paiete.

Unde iesi in oras

Un detaliu obligatoriu, pentru ca newyorkezilor nu le place sa stea prea mult in casa. Locul preferat, pentru party sau doar pentru cateva pahare este acoperisul cladirilor inalte. Din fericire, evenimentele de tip rooftop se poarta si la Bucuresti de ceva vreme, insa va trebui sa te indrepti spre locurile care au terase la inaltime partial inchise, avand in vedere temperaturile cu care noiembrie vine in tara noastra. Idei de luat in calcul, in Capitala, ar putea fi Linea / Closer to the Moon sau Pura Vida Sky.

Ce faci pentru sanatate

E musai sa pedalezi pe aleile din parc, chiar si in noiembrie, chiar si in tinuta usor eleganta, in locul celei sport. Dar nu uita nici de vizitele la Spa, mai ales ca este un moment bun pentru regenerarea tenului, dupa o vara destul de lunga.

Unde te plimbi

La Gradina Botanica. Take a look la ce inseamna asta pentru locuitorii New Yorkului. Ai doua variante: cea din Bucuresti sau gradina din Cluj-Napoca, cea din urma fiind ceva mai apropiata de ceea ce poti gasi in Brooklyn.

Unde si cum iti bei cafeaua

In primul rand, alaturi de o portie de placinta cu dovleac; apoi, oriunde ai alege sa savurezi o ceasca (neaparat un loc cozy, totusi), incepe mai intai cu un pahar de cidru de mere. Cafeaua poate fi varianta clasica, sau o poti inlocui cu un latte cu caramel sarat.



Surse foto: Ben Duchac, Unsplash