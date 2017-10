Cum sa fii impreuna cu tine insati pentru a fi impreuna cu cel iubit

Atunci cand ne iubim pe noi insine si cautam fericirea inauntrul nostru, persoana de care avem nevoie vine ea in intampinarea noastra. Cititi un text extrem de valoros apartinandu-i lui Paul Ferrini, un vizionar al spiritualitatii si autor a peste 50 de carti inspirationale despre iubire, iertare si vindecare emotionala. Textul este un fragment extras din cartea "Linistea Inimii" si care ne invata cum sa ne iubim pe noi insine astfel incat sa ne angajam in relatii benefice noua, evitand suferinta cauzata de relatiile nepotrivite.

Fragment de Paul Ferrini: Cand stii cum este „sa fii impreuna" cu tine insuti, nu mai e atat de dificil „sa fii impre­una" cu celalalt

Multi dintre voi cred ca relatiile ii vor face fericiti. Nimic nu e mai departe de adevar. Promisiunea implinirii prin relatii es­te o farsa cruda. Veti descoperi acest lucru destul de curand.

Exista un singur mod prin care puteti gasi implinire adevarata in viata si acesta este sa invatati sa va iubiti si sa va acceptati pe voi insiva. Avand acest fundament, relatia inceteaza de a mai fi traumatizanta. Asta, poate, pentru ca nu se mai asteapta atat de mult de la ea. Cand stii cum este „sa fii impreuna" cu tine insuti, nu mai e atat de dificil „sa fii impre­una" cu celalalt.

Dar daca viata ta este o indepartare de sine, cum poti sa te astepti ca o relatie sa prinda radacini? Pur si simplu, nu e cu putinta. Tot ceea ce obtii este o inclestare de aripi pe un cer innorat. In vremurile de acum, cand se distruge structura familiei pe toate planurile, din ce in ce mai multi oameni se zbat sa nu le fuga pamantul de sub picioare. Ritmurile existentiale de acceptare si iubire au fost distruse. De-abia daca se mai gaseste un pic de incredere in inimile majoritatii oamenilor. Acest lucru se intampla, ori de cate ori moare ce e vechi si se naste ceva nou. Este o perioada de traume si tranzitie.

Recunoaste acest adevar. Nu cauta fericirea in afara ta, in vremuri foarte traumatizante. Ceea ce vei gasi, va fi mai mult decat te-ai asteptat. Durerea ta iti ajunge. Nu o exacerba, preluand suferinta celuilalt.

Daca vrei sa dansezi impreuna cu altcineva, fixeaza-ti mai intai radacinile. invata sa-ti auzi indrumarile interioare. Dialogheaza cu copi­lul suferind si cu gazda divina dinauntrul tau. Aplica asupra ta iertarea si compasiunea. Fii in experienta ta si invata din ea. Ramai in ritmul vietii tale. Fii deschis catre ceilalti, dar nu te abate din drum ca sa-i gasesti. Cei care stiu sa danseze vor veni in intampinarea ta. Nu va fi vorba de o lupta si, fara nici un efort, iti vei gasi companionul.

Asa trebuie sa stea lucrurile. Daca intre tine si partenerul tau exis­ta o relatie de pace, te afli in relatia corecta. Daca nu, atunci relatia este nepotrivita sau prematura.

Relatiile nepotrivite exacerbeaza tiparele de abuzuri din trecut. In­vatatura pe care o obtii din astfel de intalniri este dureroasa. Se poate fa­ce si trebuie sa se faca o alegere mai buna. Dar, pentru ca aceasta alegere mai buna sa se faca, trebuie sa fii in stare sa ceri fara sovaire ceea ce vrei. Daca il lasi pe celalalt sa dicteze termenii relatiei, sa nu fii surprins daca nu te vei simti respectat. Stii ce este bine pentru tine si ce nu. Spune de ce anume ai nevoie, rosteste adevarul si fii ferm in hotararea de a te vin­deca. Numai prin hotararea de a te respecta si cinsti pe tine insuti, poti atrage un partener care vrea sa faca acelasi lucru.

Acestea sunt adevaruri simple. Dar ele nu sunt practicate. Iarasi si iarasi, faci compromisuri, joci dupa cum iti canta altii si te tradezi pe tine insuti. Deja ar trebui sa te fi saturat de a repeta aceeasi lectie si de a-ti adanci ranile.

Iti voi spune pe cat de clar pot: daca nu stii cum sa ai grija de tine insuti si daca nu vrei sa o faci, nimeni altcineva nu o sa aiba grija de tine. Lipsa ta de dragoste si de abnegatie fata de tine insuti atrage in campul tau vibrational oameni cu lectii similare. Atunci, pur si simplu, veti oglin­di unul pentru celalalt acea lipsa de intelegere de sine si de devotament fata de propria persoana.

Devotamentul fata de altul este imposibil, fara ca mai intai sa te devotezi tie insuti. Acesta este un lucru important. Cei care incearca sa actioneze intr-un mod lipsit de dragoste de sine pun caruta in fata boilor. Mai intai iubeste-te pe tine insuti si apoi poti sa treci dincolo de aceasta. Ceea ce sugerez eu nu este egoism. Este capitulare suprema in fata divinului launtric.

Cel iubit ia nastere odata cu devotamentul fata de sine. El sau ea se manifesta in afara, de indata ce acest devotament este demn de incre­dere, in acel moment, devotamentul exterior si cel interior merg mana in mana. Atunci cand il preamaresti pe cel iubit, preamaresti sinele divin care traieste in multe trupuri. Aceasta este o relatie sacra.

Putini il intalnesc pe cel iubit in aceasta viata, deoarece putini au invatat sa se aprecieze si sa se cinsteasca pe ei insisi si sa se vindece di­nauntru in afara. Dar tu poti sa fii unul dintre acesti putini, daca vrei sa te dedici propriei vindecari. Hotaraste-te sa o faci si cel iubit afla acest lucru.

Fa un juramant simplu: “jur ca in nici una dintre relatiile mele nu ma voi mai trada sau agresa pe mine insumi. Voi comunica in mod cin­stit ceea ce gandesc si ceea ce simt. cu compasiune fata de ceilalti, dar fara niciun fel de atasament fata de modul in care el sau ea imi primesc comunicarea. Am convingerea ca, spunand adevarul si respectandu-ma pe mine insumi, ma aflu in comuniune cu cel iubit. Nu voi mai incerca sa fac in asa fel incat „lucrurile sa mearga" in cadrul unei relatii, sacrificandu-ma pe mine insumi, pentru a incerca sa indeplinesc nevoile parte­nerului meu.”

