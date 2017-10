Gabriel Garcia Marquez: 42 de cugetari magice, dar incredibil de adevarate, de la un laureat de Nobel

Nu puteam trece cu vederea gandurile si ideile lui Gabriel Garcia Marquez (1927 -2014), jurnalist si scriitor de origine columbiana, laureat al premiului Nobel pentru Literatura in 1982. Marquez este considerat a fi una din marile personalitati care au scris in limba spaniola si unul dintre cei mai valorosi scriitori ai secolului XX. Insusi presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, l-a numit pe Marquez “cel mai maret columbian care a trait vreodata”…

Scriitorul este cunoscut in lumea intreaga pentru romanele sale (indeosebi Un veac de singuratate, Dragostea in vremea holerei) si pentru proza scurta caracterizata prin realism magic, o combinatie minunata intre fantastic si real in care elemente ale magicului sunt aduse in situatii banale, cotidiene. Pentru ca Marquez avea o inteligenta aparte si o perspicacitate iesita din comun in a observa natura umana, iata 42 dintre citatele sale care va vor da cu siguranta de gandit. Va garantam ca merita sa zaboviti asupra fiecaruia in parte!

42 de citate despre viata, iubire si moarte de la Gabriel Garcia Marquez, laureat al Premiului Nobel

1. Nu este adevarat ca oamenii nu isi mai urmaresc visurile pe masura ce imbatranesc, ci imbatranesc pentru ca nu isi mai urmeaza visurile.

Foto: @In Memoriam Day /Flickr.com

2. Intr-o singura imprejurare ai dreptul de a-ti privi semenul de sus: atunci cand il ajuti sa se ridice.

3. Sa stii sa pretuiesti pe cel ce fara tine nu poate si nu alerga dupa cei ce sunt fericiti fara tine.

4. Nu putem iubi fara sa aflam ce inseamna teribila neliniste de a nu ne mai fi de-ajuns.

5. Exista unele comenzi care pot fi date, dar executia lor poate deveni o crima.

6. Oamenii pe care ii iubim ar trebui sa moara in compania rudelor.

7. Lucrurile sunt vii, isi au propria viata. Trebuie doar sa fim in masura sa le trezim sufletele.

8. Daca Dumnezeu mi-ar face cadou o bucatica de viata, m-as imbraca foarte modest, m-as intinde la soare, lasand la vederea tuturor nu numai corpul, ci si sufletul meu.

9. Un om nu se naste doar atunci cand mama il aduce pe lume. Viata il forteaza de multe ori sa se nasca iar si iar.

10. Nu ingadui sa mori fara a experimenta acest miracol: sa dormi langa cel pe care il iubesti.

11. Capacitatea de a te gandi la bucuriile trecutului, fara amaraciune sau remuscari, este o calitate divina.

12. Dar furia o cuprindea din nou si foarte curand si-a dat seama ca dorinta de a-l uita era cel mai bun stimul pentru a si-l aminti.

13. Nu si-a imaginat niciodata ca una din multele masti ale iubirii este curiozitatea.

14. Nu poti iubi si apoi sa nu simti nimic. Ori ai mintit atunci ori minti acum.

15. Sexul e consolarea care-ti mai ramane atunci cand nu-ti ajunge dragostea.

16. Mortii nu se reintorc, zise el. Adevarul este ca nu mai putem indura aceasta povara pe suflet.

17. Problema casatoriei este ca se termina in fiecare seara dupa ce faci dragoste si trebuie sa o reconstruiesti in fiecare dimineata inainte de micul dejun.

Foto homepage: @ Pierre Pouliquin /Flickr.com