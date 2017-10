Cu toate ca avem sansa sa o traim zilnic, inca de la prima respiratie pana la ultima, iubirea ramane o mare necunoscuta pentru omenire. Iubirea nu poate fi demonstrata, insa stim cand iubim, stim ce simtim, fiind imposibil sa exprimam sau sa traducem in cuvinte acele sentimente.

In opinia profesorului de yoga Dana Tupa, nu putem sa verbalizam iubirea, deoarece fiecare dintre noi o percepem si o traim diferit.

“Iubirea este o stare ce actioneaza asupra noastra la diverse frecvente, cu diferite intensitati, fiind o energie pe care o cunoastem inca de mici. in acelasi timp, in Univers, exista o energie aflata in antiteza cu iubirea, si anume frica, iar ambele ar trebui binecuvantate, deoarece ne ajuta sa pretuim mai mult viata. in absenta fricii, iubirea nu poate exista, iar aceasta teorie este aplicabila in lumea noastra, cea a relativitatii, fiind un sistem dual, ce ne ajuta sa invatam si sa crestem permanent, cunoscand “binele” si “raul”, pentru a putea cantari, evalua si pentru a folosi corespunzator cele doua energii”, explica profesorul de yoga Dana Tupa, acreditat international si fondatorul Purna Yoga Academy.

Expertul in yoga afirma ca, la nivel cognitiv, spiritual si empiric, omenirea cunoaste doua dimensiuni ale iubirii, si anume: iubirea absoluta si iubirea pamanteana.

1. Iubirea Absoluta.

„Multi maestri ii spun pur si simplu “Iubirea”, cu “I” mare, deoarece este esenta sau sursa a Tot Ceea Ce Exista, este Singularitatea, locul de unde am pornit cu totii. Din acea Iubirea Absoluta a pornit totul, iar precum undele Big Bang-ului inca calatoresc prin spatiu, asa si “Iubirea Primordiala” ne curge prin vene si se manifesta prin noi. Partea buna este ca fiecare avem posibilitatea sa traim acest fel de iubire, daca vom reusi sa ascultam si sa traim energia care „danseaza” peste tot in jurul nostru, tot ceea ce trebuie sa facem este sa cultivam constant rezonanta speciala a aceleia in trairile noastre interioare”, afirma profesorul de yoga.





Foto: Choen photo /Shutterstock