Fiindca cineva crede in el insusi, el nu incearca sa-i convinga pe ceilalti de asta. Fiindca cineva este multumit de el insusi, el nu are nevoie de aprobarea celorlalti. Fiindca cineva se accepta pe el insusi, lumea intreaga il accepta. (Lao Tzu)

Descopera una dintre cele mai frumoase rugaciuni de autoacceptare, o rugaciune care te ajuta si te invata sa te accepti asa cum esti si care iti sporeste increderea in tine, in ceea ce esti, increderea in viata. Viata este imprevizibila, cu bune si cu rele, si nu detinem intotdeauna raspunsurile tuturor intrebarilor si a tuturor lucrurilor care se intampla in viata. Rugaciunea de mai jos este si despre acceptarea acestui adevar…

Aceasta rugaciune ne invata sa fim mai deschisi si mai toleranti cu noi insine, mai putin critici fata de propria persoana. Este de fapt o rugaciune de imputernicire, o declaratie de iubire fata de ceea ce suntem si de ceea ce vom deveni. Iisus insusi a spus: “Iubeste-ti aproape ca pe tine insuti”, plasand importanta propriei persoane pe un loc de egalitate cu a celorlalti, fie ei familie, persoane iubite sau doar cunostinte.

Aceste cuvinte de autoacceptare ne linistesc si ne ajuta sa facem pace cu noi insine si cu ceea ce exista in jurul nostru, conferindu-ne un sentiment de pace si de liniste, dar si de curaj. Rostiti-le ori de cate ori simtiti nevoia si ori de cate ori simtiti ca puteti accepta multe de la ceilalti si de la circumstantele exterioare, dar de la voi mai putin. Iar daca pe ceilalti ii putem iubi si accepta asa cum sunt, atunci pe noi, pe noi insine mai ales, DE CE NU?

Aceasta rugaciune circula pe internet sub diverse variante si desi multi ii atribuie un autor anonim, multe voci sustin ca este de fapt o rugaciune veche de origine amerindiana.

Rugaciune de autoacceptare

Ma accept pe mine in totalitate

Imi accept puterea si slabiciunea,

Imi accept darurile si defectele,

Imi accept punctele mele forte si punctele mele slabe.

Ma accept pe mine in totalitate ca fiinta umana.

Accept ca sunt aici ca sa invat si sa evoluez,

si accept ca invat si evoluez.

Imi accept personalitatea pe care am dezvoltat-o

Si imi accept puterea de a vindeca si de a schimba.

Foto: Pexels

Ma accept pe mine fara conditii si retinere.

Accept ca in miezul fiintei mele se afla binele,

si ca esenta mea este dragostea,

si accept ca uneori uit acest lucru.

Ma accept pe mine cu totul si, in aceasta acceptare,

gasesc o tarie interioara intotdeauna din ce in ce mai profunda.

Din acest loc al tariei, imi accept viata in intregime si

Ma deschid catre lectiile pe care viata mi le ofera astazi.

Accept ca in interiorul mintii mele sunt deopotriva frica si iubirea,

si imi accept puterea de a alege pe care sa o experimentez ca reala.

Recunosc ca experimentez doar rezultatele propriilor alegeri.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare>>