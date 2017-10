Credeti in puterea rugaciunii? V-ati rugat pentru ceva si s-a indeplinit? Dar v-ati rugat pentru ceva si nu s-a indeplinit? Cum se face ca unele rugaciuni se indeplinesc, in timp ce altele ratacesc ani si ani la rand si nu mai ajung niciodata la noi sub forma dorintelor implinite? Iar daca suntem oameni buni si spirituali si incercam din ce in ce sa fim, atunci de ce Dumnezeu tot nu ne raspunde rugaciunilor noastre? Daca universul ne vrea binele, atunci de ce nu ne da binele pe care ni-l dorim in momentul respectiv? Si daca ne rugam din inima, din toata inima noastra, pentru inima proprie si a celor apropiati, atunci de ce nu raspunde nimeni rugaciunilor noastre?

Dragii nostri, nu avem raspunsul la aceste intrebari nici noi :). Dar il au Caroline Myss, speaker international specializat pe medicina energetica si constiinta umana si autor a nenumarate carti de spiritualitate si Andrew Apostoli, preot in cadrul Franciscan Friars of the Renewal. Va invitam sa cititi doua fragmente din discursurile lor cele mai pretioase si care vorbesc despre modul in care raspunde Dumnezeu rugaciunilor noastre.

Andrew Apostoli: De ce ni se pare ca rugaciunile noaste NU primesc niciun raspuns?

Cineva spunea odata ca daca Raiul ar avea un departament pentru plangeri, cea mai mare plangere ar fi cea in legatura cu rugaciunile ramase fara raspuns. Oamenii se roaga mereu si mereu, dar se pare ca nu primesc raspuns la intrebarile lor. De ce nu? Dumnezeu aude cu siguranta toate rugaciunile, dar poate ca raspunsul pe care il ofera nu este cel pe care il asteptam.

Foto: file404 /Shutterstock

Nimanui nu ii place sa auda "nu" cand cere ceva, in special de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune "nu" multor rugaciuni. Cu siguranta ne-ar placea sa stim de ce spune “NU”. Sfantul Augustin ne-a oferit odata 3 raspunsuri la aceasta intrebare folosind 3 cuvinte latine: mala, malo si male.

Mala

Mala inseamna lucruri rele sau gresite. Unii oameni pur si simplu ii cer lui Dumnezeu lucruri gresite sau lucruri care iti vor face rau, spiritual sau fizic sau in orice alt fel. Multi se apropie de Dumnezeu in rugaciune de parca i-ar trimite lui Mos Craciun o lista de cadouri la care viseaza: "Te ro, da-mi o masina noua, o vacanta in Hawaii, un bilet castigator la loteria din saptamana aceasta!" Toate cererile din rugaciunile lor sunt pentru lucruri materiale care i-ar adanci si mai mult in lumesc. Astfel de lucruri pot fi cu usurinta in detrimentul lor, asa ca Dumnezeu va inclina spre a raspunde cu "nu". Oricum, din cand in cand Dumnezeu poate oferi binecuvantari materiale celor ce le cer, pentru a le castiga afectiunea si a-i aduce mai aproape de El.

Este oare atunci permis vreodata sa te rogi pentru bunuri materiale? Da, atata timp cat nu sunt un rau in sine si atata timp cat la finalul rugaciunii adaugam: "Dumnezeule, iti cer acestea daca sunt conforme cu vointa Ta Divina" sau "Doamne, Tu stii ce este cel mai bine pentru mine." Ar fi insa mai avantajos pentru noi din punct de vedere spiritual sa largim perspectiva rugaciunii astfel incat sa includem adevaratele, numeroasele si urgentele nevoi ale altora.

Concluzia: Rugaciunea ta nu primeste raspuns daca ceri lucruri gresite sau lucruri care iti vor (pot) face rau spiritual sau fizic

Malo

Malo inseamna in greseala. Prin aceasta, Sf. Augustin se referea la cel care se roaga ducand insa o viata in greseala/ gresita. In general, Dumnezeu nu raspunde unei astfel de rugaciuni individuale. Un exemplu il avem amintindu-ne de aparitiile din 13 octombrie de la Fatima, cand tanara Lucia a rugat-o pe Fecioara Maria sa vindece anumiti oameni. Fecioara Maria i-a raspuns: "Unii da (vor fi vindecati), dar altii nu. Ei trebuie (mai intai) sa isi corecteze vietile si greselile. Dar chiar si asa, dupa cum am spus si la mala, Dumnezeu poate uneori sa implineasca rugaciunile unei persoane care traieste malo, pentru a o ajuta in drumul ei de indreptare.

Concluzia: De multe ori, rugaciunea nu functioneaza daca viata noastra si noi suntem pe o cale gresita