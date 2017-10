Top 5 achizitii inteligente de facut toamna

Toamna este momentul ideal pentru anumite achizitii. Afla din cele ce urmeaza in ce anume este cel mai potrivit sa investesti in acest sezon.

Daca vrei sa faci cumparaturi in mod inteligent, este bine sa stii ca fiecare anotimp iti ofera oportunitati diferite. Astfel, toamna este momentul ideal pentru anumite achizitii. Fie ca este vorba de fashion, sport, timp liber sau daca urmeaza sa te casatoresti, afla din cele ce urmeaza in ce anume este cel mai potrivit sa investesti in acest sezon.

Desi majoritatea dintre noi cunoastem zicala „banii nu aduc fericirea”, studiile tind sa o contrazica in ceea ce priveste cumparaturile. Se pare ca achizitionarea anumitor lucruri, in functie de personalitate si alti factori, te poate face fericita. Dar pentru ca de cele mai multe ori cardul de credit are resurse limitate, uite ce anume poti cumpara la pret avantajos toamna.

In materie de fashion

Daca vrei sa arati cat mai bine in sezonul rece, o achizitie inteligenta sunt ochelarii de soare. Acestia sunt un accesoriu care completeaza orice tinuta si aduc un plus de stil. Totodata, sunt utili si din punct de vedere a sanatatii ochilor tai si impiedica formarea ridurilor. Chiar daca ziua este mai scurta iar soarele apare mai rar dintre nori, el emite radiatii ultraviolete pe intreaga perioada a anului. Cel mai mult au de suferit ochii deschisi la culoare, care sunt de obicei mai sensibili, dar si tenul. Fara a-ti proteja privirea, chiar si in zilele noroase, vei avea tendinta sa te incrunti.

Avantajul este ca toamna acestia se numara printre articole cu reduceri substantiale.

Pregatiri de nunta

Urmeaza sa te casatoresti? Perfect. Toamna este anotimpul ideal pentru cumpararea articolului vedeta, rochia de mireasa. Majoritatea designerilor de rochii de mireasa lanseaza colectii toamna. Prin urmare, magazinele vor primi o multime de modele noi, iar cele din colectiile trecute vor avea reduceri de pret. In plus, odata cu apropierea sfarsitului de an, comerciantii incearca sa-si suplimenteze veniturile, motiv pentru care te vei afla intr-o pozitie avantajoasa in ceea ce priveste negocierea pretului.

Chiar daca ti se pare ca mai este destul de mult timp pana la nunta, nu pierzi nimic daca faci o vizita prin magazinele de profil. Cu putin noroc vei gasi exact ceea ce cauti, la un pret avantajos.

Daca esti pasionata de sport

Daca iti place miscarea in aer liber, toamna este momentul potrivit pentru cumpararea unei biciclete. Odata cu venirea sezonului rece, atat modelele noi, cat si cele vechi vor avea reduceri de preturi substantiale. Prin urmare, daca esti pasionata de acest sport, nu amana cumpararea unei biciclete pana la primavara, cand preturile vor reveni la normal. Chiar daca ziua este mai scurta iar afara este mai rece, pedalatul poate fi o placere, daca esti imbracata adecvat. In plus, studiile arata ca mersul pe bicicleta cu regularitate aduce nenumarate beneficii organismului si starii tale de sanatate.

Pentru cei mici

Cea mai potrivita luna pentru cumpararea jucariilor este octombrie. Majoritatea magazinelor de jucarii ofera diferite promotii cumparatorilor in aceasta perioada. Motivul este destul de simplu: in acest fel reusesc sa atraga cat mai multe persoane, care vor reveni mai apoi in perioada sarbatorilor de iarna. Insa de ce sa nu profiti si sa cumperi cadourile copiilor, sau nepotilor in avans? Pe langa faptul ca vei economisi, nu va mai fi necesar sa vizitezi inainte de Craciun magazinele supra-aglomerate. Iar aceasta decizie se va reflecta atat in contul bancar, cat si in ceea ce priveste timpul tau liber.

Timp liber

Ti-au ramas zile de concediu de pe anul in curs? Sau poate iti place sa calatoresti… Daca raspunsul este pozitiv, nu mai amana decizia cumpararii unui pachet de vacanta. Aparent aceasta este cea mai potrivita perioada a anului pentru o astfel de investitie. Odata cu trecerea sezonului estival, majoritatea companiilor aeriene ofera reduceri consistente. Iar acest lucru inseamna de asemenea si oferte de cazara mai avantajoase. De ce sa nu profiti de aceasta oportunitate si sa-ti rezervi o mini-vacanta intr-un oras pe care nu l-ai vizitat inca? Iar daca alegi sudul ca destinatie, te vei putea bucura pana toamna tarziu de vreme insorita.

Poate nu te-ai gandit la acest aspect, insa fiecare sezon aduce oportunitati diferite atunci cand vine vorba de shopping. Consulta cu regularitate lucrurile aflate pe lista ta de cumparaturi si gaseste momentul potrivit pentru fiecare achizitie.

Sursa foto: Shutterstock