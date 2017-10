Mama te iubeste. Cititi gandurile unei viitoare mamici pentru fetita ei!

Sa stii ca mama te iubeste oricum, oriunde, oricand… Cititi gandurile pline de emotie pe care Althea Cruz, autoarea blogului alovedsoul.wordpress.com, le-a scris pentru viitorul sau copil si le-a publicat intr-un articol aparut in publicatia Thoughtcatalog.com

Draga mea, as vrea sa stii urmatoarele lucruri…

via thoughtcatalog.com

Mama te iubeste foarte mult.

Mai mult decat am iubit pe oricine altcineva.

Mai mult decat mi-am iubit parintii.

Mai mult decat m-a iubit cineva pe mine.

Sper ca tu sa nu te simti niciodata asa cum ma simt eu in acest moment. Nici macar nu o sa descriu fiindca nu vreau ca tu sa iti imaginezi sau sa descoperi vreodata. Dar in orice caz, doar daca ajungi in acel punct, sa stii ca tu nu apartii acolo.

Si eu am crezut ca sunt insultele si privirile pline de judecata pe care mi le aruncau ceilalti. Am crezut ca sunt toate acele bucatele rupte pe care ceilalti mi le-au lasat in urma lor. Am crezut ca sunt intruparea lui “aproape, dar niciodata suficient de bun”, oricat de mult am incercat. Am crezut ca sunt ecoul a toata respingerea pe care am primit-o si am auzit-o vreodata.

Niciodata nu m-am inselat atat de mult.

Scumpa mea, daca te vei gasi vreodata intr-un loc trist si intunecat, sa stii ca Mama va fi aici. Ai incredere in mine, voi fi aici. Stiu cum este sa simti ca nu ai pe nimeni si nu vreau ca tu sa simti asta vreodata. Le-as simti pe pielea mea daca acest lucru inseamna ca tu sa nu treci niciodata prin ele.

Scumpa mea, daca vreodata nu o sa te mai poti regasi pe tine, vreau sa te linistesti si sa respiri. Sa stii ca nu esti pierduta, esti doar pe drumul tau.

Nu te grabi fiindca eu o sa fiu aici intotdeauna, la fiecare pas de bebelus sau dinozaur pe care il faci. O sa te tin de mana pana cand cerul se va transforma in albastrul pe care il au marile noaptea si pana cand cerul se va colora in portocaliu si roz precum florile primavara. O sa te tin de mana prin furtuni si toate anotimpurile, prin toate inundatiile si secetele. O sa te tin de mana si o sa te apuc de mana atunci cand stransoarea mainii tale va slabi.