10 lucruri pe care sa le faci in viata si care te vor schimba pentru totdeauna

Singura constanta a vietii este schimbarea. Nu o putem evita si atunci cand rezistam schimbarii, viata devine din ce in ce mai dura. Schimbarile pot aparea ca urmare a unei crize, ca un rezultat al unei alegeri sau din intamplare. In orice situatie, cu totii ne confruntam cu ipostaza de a face o alegere. Este un moment care te forteaza sa reconsideri felul cum iti traiesti viata.

Este mai bine sa facem alegeri atunci cand ne dorim acest lucru si nu cand suntem fortati sa le facem. Nu putem sa evitam nici ceea ce apare pe neasteptate si este mai bine sa alegem sa nu ne impotrivim. Puterea noastra de a alege cum sa reactionam faciliteaza schimbarea pozitiva in vietile noastre.

Sa actionam spre binele nostru. Cu cat mai multe oportunitati ne cream pentru a ne schimba vietile, cu atat mai fericiti si impliniti devenim. Iata 10 schimbari in viata noastra pe care le putem accesa si care ne vor transforma:

1. Gaseste sensul vietii

Petrece ceva timp incercand sa sortezi ceea ce este important in viata ta si de ce este important. Care este acel lucru pe care vrei sa il indeplinesti in viata? Care sunt visurile tale? Ce te face fericit/a? Menirea ta in aceasta viata iti da un scop si stabileste o directie spre felul cum vrei sa traiesti. Fara sens, iti vei petrece timpul penduland de colo-acolo, fara tinta, fara concentrare si fara scop.

Foto: Pexels

2. Creeaza-ti o plansa a aspiratiilor

Cand eram copii obisnuiam sa visam tot timpul. Eram indemanatici la a vizualiza si a visa ceea ce ne dorim sa ajungem cand vom fi mari. Si credeam ca totul este posibil. Cu cat am crescut mai mult si ne-am transformat in adulti, ne-am pierdut abilitatea de a visa. Visurile noastre au devenit ascunse si am inceput sa credem ca a ne indeplini visurile nu este posibil.

Dar ce-ar fi sa revii la acel obicei? Creeaza-ti o plansa unde sa aduni imagini ale dorintelor tale. Sa vezi aceste imagini in fiecare zi, te ajuta sa inveti din nou ca POTI SA REALIZEZI CEEA CE ITI DORESTI.

3. Stabileste-ti obiective

Odata ce iti stabilesti ceea ce este important pentru tine in viata si cum arata viata ta de vis, e nevoie sa actoionezi si sa iti stabilesti obiective pe termen lung, mediu si scurt. Doar actionand spre aceste obiective iti vei indeplini usor – usor visurile.

Aminteste-ti ca visurile tale se vor schimba. Fii mereu flexibila cu modul cum iti stabilesti si iti duci spre indeplinire aceste teluri. Pasii mici pe care ii iei creeaza momentul pentru ca aceasta schimbare sa se produca.

4. Renunta la regretele tale

Regretele te vor tine inapoi in viata. Regretele sunt evenimente ale trecutului si daca iti petreci tot timpul gandindu-te la trecut, iti vei rata prezentul si viitorul. Nu poti schimba ceea ce ai facut in trecut, asa incat renunta. Singurul lucru asupra caruia ai un control este modul cum alegi sa iti traiesti prezentul si viitorul.





Foto: Pexels

Iti propunem un exercitiu simplu. Se numeste exercitiul balonului. Umfla atatea baloane cate ai nevoie, apoi lipeste pe ele cate o eticheta in care descrii regretul pe care il ai. Apoi…. Da drumul baloanelor, unul cate unul. Este un exercitiu foarte puternic care functioneaza!

5. Iesi din zona ta de confort

Infruntat-ti fricile si vei vedea ce bine te vei simti apoi. De exemplu, vorbitul in public poate sa fie o astfel de limitare personala. Indrazneste sa iti infrunti astfel de frici si vei vedea cata putere vei capata apoi.

Citeste mai departe >>>