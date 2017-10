Barbatul pe care il meriti: 10 trasaturi ale barbatilor adevarati

Daca acest barbat exista in viata ta, pretuieste-l!

Oricat de mult s-ar stradui un barbat sa isi creeze o imagine externa impecabila, aceasta nu poate sa te insele, daca vei sti la ce calitati sa te uiti atunci cand il alegi ca si partener. Ca sa te merite cu adevarat, un barbat trebuie sa…

1. Un barbat adevarat pune pret pe tot ceea ce esti, nu doar pe felul cum arati

Daca singurul aspect prin care un barbat iti ofera atentie este felul cum arati, ar trebui sa consideri acest comportament un semnal de alarma. Pentru ca un barbat adevarat va pune pret pe personalitatea ta, inteligenta ta, bunatatea ta – felul cum esti tu ca persoana in general.

2. Un barbat adevarat nu va fi niciodata intimidat de motivatia ta

Un barbat care are teluri inalte pentru el insusi va vrea sa fie cu o femeie care are propriile teluri inalte de asemenea. El nu se va simti niciodata amenintat sau intimidat de o femeie care urmeaza chemarea telurilor ei. El va vrea ca impreuna cu ea sa formeze un cuplu puternic. Daca cineva are un comportament dictatorial si incearca sa te opreasca din a-ti indeplini propriile visuri, ar trebui sa iti dea de gandit si sa consideri ca acesta este un semnal de alarma serios. Un barbat care te respecta nu s-ar comporta asa.

Foto: Pexels

3. Un barbat adevarat are multe interese

Tu ar trebui sa fii prioritatea in viata lui – dar el trebuie sa stie ca trebuie sa aiba si propriile interese, propria viata: prieteni, hobbyuri, aspiratii.

4. Un barbat adevarat iti da raspunsuri

Oricat de inconfortabila este o situatie, un barbat adevarat o va confrunta si tu vei fi tratata cu respect. Marca unui barbat adevarat este modul cum stie sa gestioneze un conflict, critica si situatiile mai putin decat ideale. Un barbat adevarat nu cauta scuze si nu se invarte in jurul cozii cu explicatii. Daca aveti ceva de discutat, el va discuta.

5. Un barbat adevarat este direct

In completarea argumetului de mai sus – trebuie sa stii ca un barbat adevarat nu va recurge la jocuri mentale si manipulare in relatia voastra. Un barbat adevarat este direct si onest… in acelasi timp bland.

