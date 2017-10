Povestea creionului (Paulo Coelho)

Cu siguranta ca ati folosit creionul, acest instrument de scris care ne-a infrumusetat zilele inca din copilarie si ne-a permis sa descoperim si sa exploram o lume noua. Dar l-ati privit vreodata cu atentie? V-ati intrebat ce am putea invata de la un simplu creion? Intr-o frumoasa povestire care a facut inconjurul internetului, o povestire pentru copii si pentru oameni mari, care ii apartine lui Paulo Coelho, creionul ne dezvaluie multe lucruri frumoase…

Paulo Coelho: Povestea creionului

Foto: spacezerocom /Shutterstock

Un baietel isi privea bunica cum scrie o scrisoare. La un moment dat a intrebat-o:

- Buni draga, scrii o poveste despre ce ni s-a intamplat? Este o poveste despre mine?

Bunica lui s-a oprit din scris, i-a zambit nepotului sau si i-a spus:

- E adevarat, scriu o poveste despre tine. Insa creionul pe care il folosesc este mai important decat cuvintele. Mi-ar placea sa fii precum acest creion atunci cand vei creste mare.

Intrigat, baiatul s-a uitat la creion. Nu parea prea special. "Ce o fi avand acest creion deosebit?", se gandi in sinea sa copilul.

- Dar este la fel ca orice alt creion pe care l-am vazut!, spuse baiatul.

- Totul depinde de modul in care privesti lucrurile. Sunt cinci calitati pe care, daca reusesti sa le pastrezi, te vor face sa fii o persoana care traieste in buna pace cu lumea din jur.

Prima calitate: esti capabil de lucruri marete, insa nu trebuie sa uiti niciodata ca exista o mana care ne ghideaza pasii. O numim mana lui Dumnezeu. El este intotdeauna acolo si conduce lumea conform vointei sale.

A doua calitate: din cand in cand, trebuie sa ma opresc din scris si sa folosesc o ascutitoare. Acest lucru ii va cauza o scurta si temporara suferinta creionului, insa ulterior tot raul spre bine caci la final creionul va fi mult mai ascutit. Asa si tu. Sa stii ca uneori va trebui sa suporti unele dureri pentru ca ele te vor face sa fii o persoana mult mai buna.

A treia calitate: creionul ne da voie intotdeauna sa ii folosim guma pentru a sterge ceea ce este gresit. Ceea ce trebuie sa intelegi este ca a corecta ceva ce am facut nu este neaparat un lucru rau. Ne ajuta sa ne mentinem pe drumul cel bun si drept.

A patra calitate: ceea ce conteaza intr-un creion nu este exteriorul sau de lemn, ci mina de grafit dinauntru. Asa ca pleaca-ti intotdeauna urechea la ceea ce se petrece in interiorul tau.

In cele din urma, cea de-a cincea calitate a creionului: lasa intotdeauna o urma. In acelasi mod, ar trebui sa stii ca orice faci in viata va lasa o urma asa ca incearca sa fii constient de acest fapt in fiecare actiune a ta.

* via Paulocoelhoblog.com, povestire extrasa din cartea Like the Flowing River

Foto homepage: rui vale sousa /Shutterstock