Secretele mintii: Atractia sufletelor pereche...

Intalnirea sufletelor noastre are loc de cele mai multe ori fara sa ne dam seama, fara sa existe o evidenta ratiune, ci numai pentru ca in cel mai simplu mod, erau destinate sa se intalneasca.

Prin astfel de intalniri intram intr-un univers paralel, unde totul se afla la locul potrivit, intram intr-un camp gravitational unde totul este armonie. Astfel, atractia mentala care se creeaza depaseste atractia fizica, cucereste si uimeste, acompaniind sufletele sa se apropie si sa calatoresca in aceeasi directie. Acest tip de atractie care este dincolo de atractia fizica, face parte dintr-o suita de procese mentale si emotionale, neexcluzand ca aspectul fizic sa manifeste o apreciabila importanta.

Poetul Mario Benedetti afirma ca „este admirabil modul cum cineva reuseste sa ne faca sa simtim diferite senzatii, fara sa ne atinga macar cu un deget”.

Si cu adevarat, nu exista nicio logica, ci numai rezultatul unei naturaleti coplesitoare. Cand vorbim despre atractie, este necesar sa luam in considerare faptul ca anumite componente sau emotii au o natura inconstienta. Nu vorbim de asa-zisele „suflete pereche”, ci de personalitati care intra in conexiune, de suflete care se afla in profunda sintonie unul cu celalalt si care au capacitatea sa creeze o legatura puternica de reciproca implinire. Atractia mentala nu cauta sufletele perche, ci tovarasi de calatorie.

Foto: Pexels

Mai mult de jumatate dintre cei care admit ca sufletul pereche exista si ca persoanele ar fi destinate una alteia, admit ca acest tip de atractie este dincolo de ce simti la prima vedere. In viziunea conceptului de suflete perche, elementul de baza este: „Iubirea este intelegere, inainte de toate”. Totusi, mai mult decat sa fie o intalnire predestinata, intalnirea dintre doua suflete care se contopesc are legatura si cu procese mentale profunde. Astfel, adevarata atractie mentala nu are nicio legatura cu magia sau cu destinul, ci se refera la uniunea a doua personalitati mature care cauta o realizare prezenta, care depaseste conceptul de iubire eterna; personalitati care vor un tovaras de calatorie alaturi de care sa lupte in fiecare zi. Atractia fizica este puternica, intensa si fara control si stim cat ne fascineaza. Ceea ce este valoros insa in viata, este asumarea si maturitatea cu care pornim la drum impreuna cu o persoana care a avut puterea de a ne fascina.

Totodata, adevarta magie a relatiilor stabile si autentice sta in echilibrul acestor doua dimensiuni: „Iubirea face posibil pardoxul ca doua fiinte care devin una, sa ramna doua, in acelasi timp” – Mario Benedetti.