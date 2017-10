1. Nu ai libertate personala

Relatiile nu inseamna a controla o alta persoana. O relatie inseamna sa ne dam unul celuilalt libertate totala si sa observam ca deciziile noastre sunt aliniate. Fiecare persoana are nevoi unice si cele mai bune relatii sunt acelea unde partenerii indeplinesc nevoile cele mai profunde unul pentru celalalt. Daca observi cum partenerul te controleaza in privinta modului cum iti cheltuiesti banii, cu cine iesi in oras, cum te imbraci sau orice altceva… ia acest comportament ca pe un stegulet rosu. Ca pe un semnal de alarma foarte serios.

Cei care isi controleaza partenerii sunt foarte nesiguri in privinta propriilor abilitati de a-si indeplini si singuri anumite nevoi. Le este frica ca libertatea ii va face pe partenerii lor sa realizeze ca le este mai bine singuri decat in relatie. Un partener cu atasament sigur este increzator in abilitatea sa de a-si satisface nevoile; acesti oameni stiu ca daca partenerii lor pleaca pentru altcineva, relatia nu a fost sa fie pur si simplu.

Poate fi o veste dura la inceput chiar si pentru ei, dar in final acesti oameni sunt capabili sa isi depaseasca durerea si sa constientizeze ca pot fi si alte posibilitati in jur care sa ii implineasca.

2. In cadrul cuplului nu exista un raport 80/20

Unul dintre cei mai cunoscuti cercetatori din domeniul psihologiei de cuplu, John Gottman, este capabil sa prezica un divort cu 90% acuratete. Cum face acest lucru? Ii observa pe parteneri cum comunica unul cu celalalt si codeaza raportul pozitiv-negativ. Cuplurile ar trebui sa aiba cel putin 80% interactiuni pozitive. Ceilalti 20% potrivit lui Gottman probabil niciodata nu poate fi rezolvat.

Certurile care apar la inceputul unei relatii, vor continua sa ramana niste subiecte de discutie pe tot parcursul relatiei. In loc sa va concentrati asupra acestor surse de conflict, scopul ar fi sa imbunatatiti cei 80%. Daca te gasesti intr-o relatie unde comunicarea tinde catre un raport negativ, aceasta este posibil sa nu fie cea mai sanatoasa.

