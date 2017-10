Te simti blocata in propria viata? Asculta Melodia care iti vindeca Energia Feminina si te imputerniceste

Daca simti ca viata ta este blocata si nu se indreapta in directia in care ti-o doresti, poate ca este necesar sa iti vindeci propria energie feminina mai intai!

Simti ca viata ta este blocata si simti ca tu insati stagnezi? Indiferent de ce ai face, pare ca existenta ta nu se misca in directia in care iti doresti? Poate chiar nici cariera, in ciuda eforturile si a muncii depuse? Ti se pare ca esti blocata in propria viata si indiferent cat de mult iti doresti iubire in viata ta, poate chiar posibilitatea de a deveni mama, acestea intarzie sa se manifeste? Te simti debusolata si nu mai stii de unde sa incepi si ce aspecte legate de propriul eu sau de circumstantele exterioare sa mai schimbi chiar daca legile atractiei iti sunt familiare si le aplici zi de zi? Atunci poate ca intampini un blocaj legat de propria energie.

Vindecarea energiei feminine inseamna vindecarea a tot

Energia feminina este o energie dinamica, este o energie facuta sa fie in permanenta miscare si transformare. Asemenea oceanelor sau uraganelor, ea este de o forta colosala, menita sa rastoarne, sa reechilibreze si sa creeze liniste din nou. Energia feminina nu trebuie reprimata, supusa stereotipurilor, limitarilor sociale, culturale sau profesionale. Poate ca undeva, de-a lungul timpului si a istoriei, acestui flux energetic i-au fost impuse restrictii si nu i s-a permis sa circule liber.

Daca iti doresti sa iti vindeci viata si sa iti fie frumoasa si implinita, poate ca este timpul sa te reconectezi la energia pura dinauntrul tau. Constrangerea acestei energii feminine isi are radacini adanci in patternurile sociale si patriarhat si se manifesta chiar si astazi. Chiar si astazi energia castigatoare, energia laudata si promovata este cea masculina, orientata pe a obtine, a castiga, a realiza cat mai multe. In loc ca cele doua energii sa se echilibreze in sfarsit, din nou pare ca energia feminina este cea care trebuie sa se adapteze energiei masculine, asa cum a facut de secole.

De-a lungul secolelor, barbatul a fost inuman in ceea ce le priveste pe femei (Osho)

"Barbatul a fost foarte inuman in ceea ce le priveste pe femei, de-a lungul secolelor, in mod constant. Si, lucrul cel mai ciudat este acela ca barbatul a fost atat de crud si inuman cu femeile, fiindca are un adanc sentiment de inferioritate in comparatie cu ele. Si asta pentru ca femeia poate deveni mama; ea este capabila sa dea nastere, iar barbatul nu. De aici a pornit acest sentiment de inferioritate – acela ca natura depinde de femeie si nu de barbat.

Mai mult decat atat, el a aflat ca in multe feluri, ea este mai puternica decat el. Femeile sunt mai rabdatoare, mai tolerante. Barbatii sunt nerabdatori si foarte intoleranti. Femeile sunt mai putin violente decat barbatii. Femeile nu comit crime; barbatul este acela care comite crime, cel care duce cruciade, care este oricand gata de razboi, cel care inventeaza tot felul de arme mortale – bombe atomice, bombe nucleare. Femeia este complet in afara acestui joc al mortii. Cu toate acestea nu este nicio coincidenta ca barbatul a inceput sa se simta, intr-un anume fel, inferior. Si nimeni nu vrea sa fie inferior; singura modalitate a fost aceea de a le forta pe femei in mod artificial de a se simti inferioare", spunea Osho.

Cand masculinitatea nu reuseste sa se perceapa pe ea insasi din perspectiva plina de iubire a puterilor creatoare feminine, ea nu poate vedea si iubi femininul in totalitatea magnificului sau. Lumea insasi se va vindeca in momentul in care energia feminina si energia masculina isi vor gasi echilibrul. Dar poate ca vindecarea insasi incepe cu vindecarea femininului. Poate ca este timpul sa ne intoarcem catre aceasta energie a creatiei.

Cate dintre noi nu am facut compromisuri de dragul barbatului care ne “iubeste”, dar compromisuri care, pe termen lung ne-au facut sa fim nefericite si sa nu ne mai gasim calea catre noi insine si ceea ce ne dorim cu adevarat? De cate ori nu ni s-a spus ce sa fim, cum sa fim, sa ne inhibam partile “feminine” sau din contra, pe cele “masculine”, ce am putea sa mai adaugam si sa mai schimbam la noi insine pentru a fi pe placul societatii si a celor din jur? De cate ori nu simtim astazi ca trebuie sa le facem pe toate, sa fim si mame, si femei de cariera, si parteneri de viata responsabili, de fapt surse nesfarsite de a darui, de a fi si de a face? Si chiar daca nu ni s-a spus, de cate ori nu ne-am simtit “datoare” sa facem si sa fim intr-un fel anume pentru a face fata presiunilor lumii contemporane?

In primul rand, descatusarea si eliberarea energiei feminine trebuie sa inceapa chiar la nivel fizic. Chiar daca, poate petreci ore intregi la birou, fara sa te misti de pe scaun sau sa iti ridici ochii din monitor, trebuie sa incepi chiar la nivel fizic si sa incepi sa iti pui corpul in miscare. Indiferent ca ne referim la a te ridica 10 minute la fiecare ora si a face o scurta plimbare sau cateva minute de stretching, la a face yoga sau pillates sau a dansa pe ritmurile muzicii preferante, activeaza aceasta energie din tine miscandu-te.

Totodata, energia feminina, prepoderent menita sa “daruiasca”, se regenereaza in momentul in care primeste. Asa ca ofera-ti singura si lasa-i si pe ceilalti sa iti ofere. Dragoste, atentie, energie, afectiune, timp. Sub forma de mici gesturi chiar: un masaj, un tratament la spa, cineva caruia ii pasa de tine suficient cat sa iti pregateasca masa. Energia feminina are nevoie de toate acestea pentru a se reface. De asemenea, energia feminina se vindeca prin comunicarea si conexiunea cu cei iubiti (da, a vorbi cu o prietena despre cate in luna si in stele, deschizandu-ti sufletul, este cu adevarat vindecator), prin conectarea la lucrurile pe care le iubesti, permitandu-i creativitatii tale sa iasa la suprafata chiar si in lucrurile mici: o mancare gatita cu drag, o poezie sau un cantec pe care l-ai scris etc.

Melodia care te ajuta sa iti vindeci energia feminina si viata

Asa ca imbratiseaza-ti energia, imbratiseaza-ti deopotriva cele doua laturi ale tale: masculina si feminina. Ofera-i imbratisarea cea mai mare si mai plina de iubire partii pe care ai reprimat-o mai mult. Energia este un dar atat de frumos, merita sa il lasam sa infloreasca. Iti propunem astazi sa asculti aceasta melodie care te va ajuta sa faci pace cu tine insati si ii va permite energiei tale feminine sa se vindece. Melodia contine sunete, tonuri si frecvente ale femininului care ii permit acestui tip de energie sa se vindece, sa se relaxeze, sa rezoneze in intreaga ta fiinta si in intreg universul, iar celulelor tale sa se regenereze.

Si inca o perspectiva interesanta asupra acelor 2 energii, de data aceasta oferita de Louise Hay. Partea stanga a corpului este adesea privita ca fiind partea feminina, partea care primeste, locul in care gazduiesti. Daca ai probleme cu aceasta parte, poate ca ai probleme cu energia feminina. Ea reprezinta, printre alte lucruri, si mama. Partea dreapta a corpului este adesea privita ca partea masculina, partea care ofera, locul in care te exprimi. Daca intampini probleme de sanatate pe aceasta parte, poate ca ai un blocaj al energiei masculine. Partea dreapta a corpului reprezinta, printre alte lucruri, si tatal, spunea Louise Hay intr-o postare pe Facebook. Cand avem probleme permanent cu o anumita parte a corpului, acest lucru poate semnala ca exista anumite probleme cu parintele reprezentat de partea care ne cauzeaza dificultati sau cu energia respectiva, specifica autoarea.

