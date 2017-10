Swami Sivananda este cunoscut in lumea intreaga pentru invataturile sale spirituale hinduse nepretioase si pentru numeroasele carti de yoga si de interpretare a vedelor pe care le-a scris. Multe dintre ideile invatatorului hindus sunt universale, iar invataturile sale mai mult decat exceptionale. Sanatatea este deopotriva a mintii, a trupului si a spiritului, considera Swami Sivananda, iar cele 3 trebuie armonizate astfel incat toate organele sa functioneze optim si functiile corpului sa se desfasoare normal. Iata cateva dintre invataturile si sfaturile lui Swami Sivananda care circula pe internet si care ne pot calauzi in drumul nostru catre o sanatate mentala, psihica si fizica minunata.

Ce este de fapt sanatatea? Sanatatea este acea stare in care dormi bine, iti digeri mancarea bine, esti liber de orice tip de boala sau disconfort. Cand esti intr-un stare de sanatate perfecta, toate organele – inima, plamanii, creierul, rinichii, ficatul, intestinul – toate lucreaza intr-o armonie perfecta si iti indeplinesc functiile satisfacator. O persoana sanatoasa zambeste si rade si este vesela si fericita. Isi indeplineste responsabilitatile zilnice cu usurinta si confort si este capabila sa munceasca fara sa fie obosita, fiind eficienta fizic si mental. Asa arata sanatatea in viziunea lui Swami Sivananda, se arata in publicatia www.yogamag.net

Invataturile si sfaturile lui Swami Sivananda pentru o sanatate mentala buna

Ai grija la gandurile tale. Orice trimiti din mintea ta, vine inapoi la tine. Fiecare gand care iti trece prin minte este un bumerang. Daca urasti pe cineva, ura se va intoarce la tine. Daca ii iubesti pe ceilalti, iubirea se va intoarce la tine. Un gand rau este de trei ori blestemat. In primul rand, ii face rau celui care l-a gandit, nedreptatindu-i corpul mental. In al doilea rand, ii face rau celui impotriva caruia s-a indreptat. In al treilea rand, ii face rau intregii omeniri viciind intreaga atmosfera mentala.

Foto: Krishnananda si Sivananda, via Wikipedia

Fiecare gand rau fata de o persoana este o sabie indreptata catre persoana respectiva. Daca intretii ganduri de ura, esti cu adevarat un “ucigas” al omului impotriva caruia ai nutrit ganduri de ura. Si apoi te “sinucizi” caci aceste ganduri ricoseaza doar asupra ta, de fapt. O minte in care salasluiesc frecvent gandurile rele actioneaza precum un magnet pentru a atrage ganduri asemanatoare de la altii si prin urmare intensifica raul original.

Sa presupunem ca esti asaltat de ganduri deprimante. Experimentezi depresia. Ia o ceasca de ceai. Stai linistit. Inchide ochii. Descopera cauza depresiei si incearca sa o inlaturi. Cea mai buna metoda de a invinge gandurile deprimante si depresia care ii urmeaza este sa te gandesti la ganduri si lucruri care te inspira. Aminteste-ti din nou, pozitivul invinge negativul. (Swami Sivananda in 'Thought Power' – Puterea Gandului, via www.awakin.org)

Mania este un semn de slabiciune mentala, iar daca iti controlezi mania, vei avea in rezervorul tau energie infinita. Cum sa controlezi mania? Facand urmatoarele: incearca sa uiti si sa ierti si sa il vezi pe Dumnezeu in tot, acceptand vointa sa. Daca faci acestea, nu te poti mania. Daca insa gasesti ca este dificil sa iti stapanesti mania, paraseste imediat locul respectiv. Fa o plimbare lunga, bea apa proaspata, spune o mantra si repet-o in minte.

Iar daca simti ca mania a pus totusi stapanire pe tine, incearca sa fii indiferent fata de ea. Fii martor la mania ta si nu te identifica cu ea. Umple-ti in schimb mintea cu idei ale iubirii. De asemenea, incearca sa practici rabdarea. De multe ori, oamenii isi pierd controlul fiindca devin nerabdatori. Permite-i mintii tale poposeasca constant asupra opusului maniei – virtutea rabdarii. Nu ii da frau liber maniei. Controleaza-ti corpul mai intai si mentine controlul fizic asupra ta. Daca poti, incearca sa pastrezi 2 ore tacerea in fiecare zi, iar ocazional pastreaza tacerea pentru o zi intreaga si vei observa diferenta.

Nu te certa mult. Nu riposta si evita cuvintele abuzive. Masoara-ti cuvintele. Daca cineva te abuzeaza sau insulta, taci si nu te identifica cu cuvintele sale. (via www.scribd.com)

Alimentatia influenteaza starea de iritabilitate si mania. Evita alimentele care te fac iritabil si consuma alimente proaspete precum spanac, orz, nuci, fructe, frunze verzi etc.

Spune intotdeauna adevarul si rosteste intotdeauna cuvinte incurajatoare, dulci. Nu condamna, nu critica si nu descuraja. Nu ridica vocea si nu tipa la copiii mici sau la subordonatii tai.

Renunta sa mai stai in preajma acelora care sunt o companie proasta pentru tine. Renunta la fumat, la carne si la bauturile alcoolice. Incearca chiar sa tii post conform religiei tale.

Fii multumit cu ceea ce ai si incearca sa iti reduci dorinta de a poseda lucruri materiale. Daca ai 4 tricouri, redu-le numarul la 3 sau 2.

Gandeste-te la cei care nu ai nici macar o zecime din ceea ce ai tu, asa ca impartaseste din ceea ce ai cu ceilalti.

Traieste din plin si gandeste ganduri inalte, fiind detasat mental si evitand sa iti faci griji inutile.

Incearca sa vorbesti limbajul dragostei si nu rani pe nimeni, este cea mai mare virtute pe care o poate avea cineva.

Totodata, fii de ajutor celor bolnavi sau saracilor prin dragoste si afectiune. Facand bine celor din jur iti cresti propria vibratie. Fa gesturi de caritate, chiar daca mici, in conformitate cu veniturile tale, in fiecare luna sau chiar zilnic.

Gandeste-te la Dumnezeu imediat ce te-ai trezit si inainte de a te duce la culcare si de fiecare data cand te angajezi in munca si activitatile tale. Repeta-i numele intotdeauna, chiar si in gand, si abandoneaza-te acestei forte superioare care vegheaza asupra binelui tuturor.

La sfarsitul zilei, chiar inainte de a te duce la culcare, fa o mica autoanaliza si gandeste-te la greselile pe care le-ai facut in ziua care tocmai s-a incheiat. Percepe-l ca pe un fel de jurnal spiritual zilnic. Nu mai zabovi asupra greselilor trecute.

Sfaturile lui Swami Sivananda pentru o sanatate fizica buna

Mananca la ore fixe. Daca nu te simti infometat la ora mesei, posteste pana la urmatoarea masa.

Gateste atat cat poti sa mananci o data. In mancarea incalzita ramane prea putina energie vitala.

Consuma vegetale crude cel putin o data pe zi si mananca incet, bucurandu-te de mancare. Digestia incepe in gura.

Consumat doar 4 sau 5 tipuri de alimente la o singura masa caci stomacul nu poate face fata intotdeauna combinatiilor complexe de alimente si le digera greu.

Nu iti supraincarca stomacul. Umple-l pe jumatate cu alimente solide si un sfert cu lichide, asigurandu-e ca un sfert ramane liber. Majoritatea oamenilor nu lasa stomacul sa se odihneasca si mananca de doua ori mai mult decat are nevoie intreg sistemul pentru asimilare, eliminare si crestere. Iar atunci cand organele lucreaza in exces, ele se imbolnavesc mai repede. Prin urmare, evita sa mananci in exces si pastreaza moderatia in dieta ta.

In timp ce mananci, evita sa vorbesti despre problemele tale sau ale altora sau sa emiti ganduri negative. Daca esti manios sau suparat, mai bine nu mananci. Cand esti altfel, glandele secreta anumite toxine in sange. Odihneste-te putin pana cand reusesti sa iti calmezi mintea si consuma apoi mancarea.

Incearca sa postesti o zi pe saptamana. Postul elimina toxinele, regenereaza functiile corpului si ofera si un moment de respiro organelor.

Incearca sa ai o relatie cat mai buna cu natura. Petrece timp zilnic in aer liber, in razele soarelui, bea apa cat mai pura si consuma alimente integrale astfel incat sa ai o vigoare si o vitalitate de invidiat.

Foto: Pexels

Fa miscare in mod regulat si adapteaza-le nevoilor si capacitatii propriului corp, evitand exercitiile violente. Recurge la miscarea fizica graduala in care este implicat fiecare muschi al corpului si nu depasi limita de capacitate a corpului tau. Daca te simti epuizat, redu numarul de exercitii sau perioada de timp in care le executi, pana cand corpul tau va fi pregatit pentru ele. Miscarea fizica trebuie sa fie in conformitate cu varsta, dezvoltarea fizica si capacitatea individului.

Foto homepage: Pexels