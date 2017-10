Mahatma Gandhi si-a trait viata in cel mai inspirational mod posibil si astfel a influentat lumea secolului XX. Imaginea lui Mahatma Ghandi, cuvintele si actiunile lui au ramas insa o mostenire pretioasa pentru noi toti. Credinta sa in pace si intelepciunea lui Gandhi cel cu 'suflet mare' pot sa constituie piloni ai unui sistem de valori inalt si al unui fel de a fi cu adevarat nobil.

Inspiratie de la Mahatma Gandhi

Mahatma Ghandhi (2 octombrie 1869 – 30 ianuarie 1948) a fost liderul miscarii Indiene pentru independenta de sub dominarea Coroanei britanice si de asemenea promotorul rezistentei prin non-violenta, concept ce el isi dorea sa aiba un impact asupra intregii lumi. Gandhi a studiat dreptul si mai tarziu, ca si lider al miscarii pentru independenta a organizat boicoturi asupra institutiilor britanice sub forma nespunerii civice non-violente. In anul 1948 a fost omorit de catre un fanatic.

Viata lui Gandhi

Gandhi a crescut venerandu-l pe zeul hindus Vishnu si a urmat Jainismul, o religie Indiana antica riguroasa care promova non-violenta, postul, meditatia si vegetariasmul.

In timpul primei sale sederi la Londra (1888-1891), Ghandi a devenit tot mai fidel dietei fara carne si a intrat in comiteteul executive al Societatii Londoneze vegetariene, incepand in acelasi timp sa citeasca o varietate de texte sacre pentru a afla mai multe despre religiile lumii.

Mai tarziu, pe perioada sederii sale in Africa de Sud a continuat studierea religiei – “Spiritul religios din mine devenise o forta”, a scris el despre acea etapa. S-a scufundat in texte spiritual hinduse si a adoptat o viata plina de simplicitate, austeritate, post si celibat.

In 1915, Gandhi a infiintat un ashram in Ahmedabad, India, deschis pentru toate castele. Imbracandu-se intr-un vesmant simplu, Gandhi a trait o viata austera devotata rugaciunii si meditatiei. A devenit cunoscut ca si Mahatma care inseamna „suflet mare”.

Un moment important din viata si activismul non-violent al lui Gandhi s-a petrecut in 1932, cand acesta era la acea vreme inchis in India. Gandhi a inceput un post de 6 zile pentru a protesta cu privire la decizia Marii Britanii de a-i segrega pe „cei de neatins”, cei care faceau parte din cea mai de jos casta din sistemul indian. Sub presiunea populatiei, care a reactionat la indemnul lui Mahatma, Coroana a fost fortata sa renunte la aceasta decizie. Actul de Independenta a Indiei a fost semnat in1947 si a dus la dizolvarea Imperiului Britanic Indian.

Gandhi a murit intr-un mod tragic, la putin timp dupa acest moment istoric. Cel care si-a dedicat o viata intreaga non-violentei a fost asasinat in 1948 de catre un extremist hindus care nu era de acord cu toleranta lui Gandhi fata de musulmani.

Puterea mesajului trecerii lui Mahatma Gandhi pe Pamant, ramane insa la fel de mare…

Gandhi: 21 de citate despre pace, viata si natura umana

1. Cele 7 pericole ale virtutii umane:

Bogatie fara munca.

Placere fara constiinta.

Cunoastere fara caracter.

Afaceri fara etica.

Stiinta fara umanitate.

Religie fara sacrificiu.

Politica far principia.

2. Noi trebuie sa devenim schimbarea pe care dorim sa o vedem in lume.

3. ‘Ochi pentru ochi’ sfarseste prin a face ca aceasta lume sa fie oarba.

4. Ca si fiinte umane, maretia noastra nu sta in capacitatea de a reconstrui lumea – acesta fiind un mit al epocii atomice - ci in capacitatea pe care o avem de a ne reconstrui pe noi insine.

5. Diferenta dintre ceea ce facem si ceea ce am fi capabili sa facem, ar fi suficienta ca sa putem sa rezolvam problemele lumii.

6. Maretia unei natiuni si progresul ei moral pot fi judecate dupa felul cum trateaza animalele.

7. Vom deveni aceia care eram destinati sa devenim.

8. Sanatatea este adevarata bogatie, iar nu lingourile de aur si argint.

9. Putem sa avem opinii personale dar de ce acestea ar trebui sa fie stachete ridicate catre alte inimi?

10. Cel slab nu poate ierta. Iertarea este o caracteristica a celor puternici.

