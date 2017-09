15 intrebari pe care sa ti le pui atunci cand ti-a scazut vibratia

Trebuie sa stim ca oricat de dificil ne-ar parea in acest moment, pasa proasta va trece. Important este sa fii bland/a cu tine si sa iti dai timpul de care ai nevoie.

Iti propunem 15 modalitati prin care te pot ajuta sa iti cresti vibratia atunci cand treci printr-un moment mai dificil.

1. Te-ai hidratat?

Apa ne ajuta sa eliminam emotiile si toxinele din corp. Corpul nostru are nevoie de multa apa pentru a elimina energia negativa blocata. Iata inca un aspect care ne face sa intelegem ca avem nevoie sa nu uitam sa ne hidratam bine pe parcursul unei zile.

2. Ai mancat ceva nutritiv in ultimele 3 ore?

Atunci cand ne simtim cazuti ne pierdem adesea si apetitul si incepem sa gravitam catre dulciuri sau alimente sarate. Poate fi satisfacator pentru moment, dar pe termen lung, aceasta poate duce la scaderea energiei si la senzatia de epuizare. Cand te simti foarte sensibil este bine sa mananci vegetale ca sa te reancorezi vibrational.

3. Te-ai miscat? Ai facut cateva exercitii de stretching?

Sa te misti si sa faci exercitii de intindere este cel mai bun mod prin care iti poti activa sangele si pentru a elimina energie stagnanta.

Foto: Pexels

4. Ai facut o pauza pentru 5 respiratii adanci?

Sa iti iei un moment pentru a inchide ochii si pentru a lua 5 respiratii profunde poate fi foarte relaxant si vindecator.

5. Ai dormit cel putin 7-8 ore azi noapte?

Sa ai un somn odihnitor este foarte important. Daca nu ai reusit sa te odihnesti bine cu o seara in urma, este posibil ca energia ta sa nu mai fie la acelasi nivel. Ti-ar prinde bine un somn rapid si ia in considerare si sa iti creezi un ritual care sa te ajute sa dormi.



6. Ai facut dus in ultimele 24 de ore?

Cand suntem abatuti, cand avem un nivel energetic scazut si o vibratie joasa, este foarte usor sa ramanem in pijamale si sa bantuim prin casa. Dusul poate fi foarte energizant si terapeutic insa. Cand te afli in dus, ia-ti un moment pentru a medita, pentru a fi in prezent si a te bucura de aceasta placere.

7. Ai spus sau ai facut ceva dragut cuiva astazi?

Unul dintre cele mai facile moduri de a ne ridica energia este sa facem o fapta buna. Chiar si un gest simplu cum ar fi sa deschidem usa cuiva sau sa trimitem un buchet de flori unui prieten ne poate face sa ne simtim muuuult mai bine.





Foto: Pexels

8. Ti-ai contactat prietenii apropiati sau familia saptamana aceasta?

Timpul petrecut singuri este valoros pentru ca este momentul cand devenim auto-reflexivi dar in acelasi timp, timpul petrecut in solitudine ne poate atrage si in capcana gandirii negative. Calitatea vietii este data de relatiile pe care le avem. Conexiunea face mereu diferenta si in mod special conexiunea cu oamenii pe care ii iubim ne mentine nivelul de optimism si ne ajuta sa depasim momente mai dificile.

Foto homepage: Pexels

