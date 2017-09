Tu ai unul din cele 4 numere ale Karmei Abuzive? Daca DA, afla cum poti vindeca o astfel de karma mostenita!

Cele 4 numere ale karmei sunt numere speciale in numerologie, numere cu o puternica incarcatura vibrationala care merita toata atentia noastra. Ele sunt un indiciu pretios al darurilor si al puterilor de care am abuzat in vietile anterioare si care astazi isi iau revansa, blocandu-ne viata. De ce? Fiindca karma este ciclica. Ai abuzat de libertatea altora in vietile tale anterioare si te intrebi de ce astazi trebuie sa lupti si sa iei atitudine pentru ea de atat de multe ori? Ai dat dovada de egoism si ego intr-una din vietile tale anterioare si astazi, indiferent de cat de mult si cat de evoluat spiritual esti, te lovesti prea des de egoismul si rautatea celorlalti? Atunci poate ca porti cu tine o karma abuziva care poate fi vindecata. Poate ca in destinul tau se regaseste unul din cele 4 numere ale karmei abuzive.

Poti afla daca este asa facand cateva calcule numerologice simple pe care ti le prezentam mai jos. Stiind daca avem o astfel de karma a trecutului in care am folosit in mod exagerat sau gresit o putere sau un dar care ne-a fost pus la dispozitie, vom sti ce avem de facut in aceasta viata pentru a ne ridica vibratie si a reechilibra karma actuala, astfel incat sa avem o viata armonioasa si implinita.

In primul rand, este important sa stim ca cele 4 numere ale karmei abuzive sunt 13, 14, 16 si 19. Iata cum putem afla daca avem in destinul nostru unul din cele 4 numere.

Ai in destinul tau unul din cele 4 numere karmice abuzive daca:

- Daca te-ai nascut in una din urmatoarele 4 zile ale lunii: 13, 14, 16, 19

- Daca iti calculezi Numarul Personalitatii si acesta este unul din urmatoarele 4 numere: 13, 14, 16, 19.

Spre exemplu, daca te-ai nascut pe 14 mai (luna 5), numarul personalitatii tale este 19 (14+5 = 19) si trebuie sa echilibrezi karma abuzului in aceasta viata.

- Daca iti calculezi Numarul Drumului in viata si in numarul obtinut observi prezenta unuia din cele 4 numere karmice: 13, 14, 16, 19.

Numarul Destinului in viata se calculeaza adunand toate numerele din data ta de nastere. Daca prin adunarea cifrelor din data de nastere obtii un numar mare precum 130, 140, 160 sau 190, acesta nu se mai reduce la o singura cifra, ci se considera o alaturare karmica in care sunt prezente numerele 13, 14, 16, 19.

Daca ai calculat si a rezultat ca ai unul din cele 4 Numere Karmice Abuzive, iata ce trebuie sa stii despre karma vietilor tale anterioare, dar si a celei prezente:

Numarul Karmic 13 – In vietile tale anterioare ai abuzat de Lene

Foto: Andreas Liem /Shutterstock

Este foarte probabil ca vietile tale anterioare sa fi fost dominate de trandavie, lipsa de actiune, activitate si munca sau te-ai eschivat de la indatoririle si responsabilitatile tale, plasandu-le in carca altora. De asemenea, este foarte posibil ca intr-un din vietile tale trecute sa fi exploatat munca altora, imbogatindu-te din ea, iar tu te-ai complacut in lene. Nu este exclus nici sa te fi nascut in vietile tale anterioare in familii privilegiate in care nu ai fost nevoit sa muncesti pentru a avea. Totul ti-a venit de la sine fara ca tu sa faci nimic pentru asta si nici nu ai apreciat ceea ce ai avut.

Karma ta actuala presupune reechilibrarea acestor energii defavorizante. Foarte probabil ca va trebui sa muncesti mult mai mult decat altii pentru a obtine ceea ce iti doresti si vei intampina des piedici catre succes. Dar prin rabdare, sinceritate fata de tine, dar si fata de ceilalti, prin solidaritate, perseverenta si o buna comunicare cu cei din jur, prin eforturi si munca multa, vei reusi sa te bucuri de succes.