Black Friday 2017: 5 magazine online cu haine de firma

In weekend-ul de Black Friday se doboara recorduri la vanzari, iar pasionatii de moda au multe magazine online ca sa achizitioneze haine de firma. Daca si tu esti unul dintre ei, am selectat pentru tine cateva dintre cele mai importante destinatii de unde sa alegi haine de la branduri celebre.

Probabil ca deja ai agenda plina cu evenimente in aceasta perioada, dar un lucru este suficient de important cat sa nu-l ratezi. Incepe Campania de Black Friday, ocazie cu care multe magazine s-au inscris pe lista pentru reduceri promotionale. Daca vrei sa iti schimbi garderoba, ar trebui sa consulti ofertele unde sunt in portofoliu haine de firma.

Black Friday 2017: imbracaminte de firma la preturi mici

De la A la Z am dat noi iama prin lista magazinelor online si ne-am decis asupra catorva destinatii de neratat. Nu trebuie sa fii un impatimit al shopping-ului sau pasionat de tendinte, ca sa profiti de discounturile din Vinerea Neagra 2017 la imbracaminte, incaltaminte si accesorii.

Anul acesta, la fel ca si la editiile precedente, retailerii de moda se intrec in oferte pentru haine, indiferent ca sunt parte din colectiile noi sau abia recent lansate. Unii aduc in atentie si produse noi, fidelizand astfel cumparatorii. Fie ca esti in cautare de tinute casual sau ca vrei ceva elegant pentru petrecerile de sarbatori, de Craciun sau de Revelion, ai de unde sa alegi:

Magazine online cu haine de la branduri de top: oferte de Vinerea Neagra 2017

Pentru comenzi de peste 150 de lei ai transport gratuit, poti face retur si cauti prin o varietate de produse pentru copii, barbati si femei. In plus ai si variante de accesorii home&deco, care pot reprezenta idei inspirate pentru cadouri.

De curand, FashionDays a introdus si sectiunea de Beauty, cu cosmetice si produse de make up de firma, ale caror preturi pornesc de la doar 9 lei. Cel mai probabil de Black Friday 2017 vom avea parte de preturi mult-mult mai mici si aici.

Produse originale de marca, imbracaminte de la multibranduri, peste 300 de nume disponibile si puse la vanzare. Se poate opta pentru expediere express, sa primesti produsele in 24 de ore, livrare si retur gratuit. Ai si diverse sfaturi oferite pe site pentru un shopping de calitate.

Sau magazinul online care are cabine de fericire – comanzi si te duci sa probezi ce ai ales in unitatile special amenajate. Iti place, cumperi. Pe langa categoriile variate de produse pentru femei si barbati, poti sa cumperi diverse pentru birou, baie, gradina, bucatarie, camera de zi, dar si gadgeturi si accesorii.

Un outlet cu haine de firma ieftine. Bluze si hanorace, camasi si bluze, pantaloni si colanti, tricouri, pulovere, sosete, lenjerii intime, fuste, pantaloane si sacouri, jachete. Poti cumpara pentru femei sau pentru copii, ce vrei si ce iti place. In plus, ai o sectiune special dedicata promotiilor.

Preturi de outlet care se inscriu in campaniile de Black Friday si care promit originalitate in oferta produselor disponibile. Cumperi haine pentru toate gusturile la preturi mici, pentru femei, barbati si copii.

Pe masura ce se anunta mai multi participant la Black Friday 2017 in sectiunea fashion o sa avem grija sa te anuntam. Tu preocupa-te sa gasesti masura ta!

