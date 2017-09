Intelege Mesajul lui Buddha! Calugarul buddhist Gelong Jampa Lungtok va sustine un curs in Romania

Rabten Compassionate Wisdom va invita in perioada 29 septembrie – 1 octombrie la un nou curs de weekend la Centrul Seeds for Happiness cu tematica “Intelepciunea Dharmei in meditatia cotidiana – mit si realitate”, prelegeri sustinute de calugarul buddhist Gelong Jampa Lungtok, in grija caruia se afla centrul Tashi Rabten, singura manastire buddhista din Austria.

Evenimentele continua si cu o prelegere publica, luni, 2 octombrie ora 19:00, la Univ. Bucuresti cu te-matica “Compasiune si Vacuitate”.

Buddha, ca stare a mintii

Buddha, “cel iluminat”, este supranumele primit de printul Gautama Siddhartha, care a trait acum 2500 in India. In limba Sanscrita, termenul “bud” descrie atat starea de a fi trezit din somn, cat si starea de a fi inflorit. Astfel, Buddha inseamna starea de iesire din somnul ignorantei, precum si starea in care toate potentialitatile noastre pozitive (generozitate, iubire binevoitoare, compasiune, rabdare, entuziasm, intelepciune etc.) sunt complet realizate.

Deci Buddha este in primul rand o stare o mintii, este mintea ajunsa la iluminare. Starea de Buddha nu este apanajul unei singure persoane, pentru ca toti detinem acest potential, semintele iluminarii / starii de Buddha.

Una dintre primele prelegeri oferite de Buddha dupa ce a atins starea de iluminare a fost cea referitoare la Cele 4 Adevaruri Nobile, care se refera la suferinta caracteristica existentei umane, la cauzele acestei suferinte, la faptul ca putem sa ne eliberam de ea si la modul in care putem realiza acest lucru.





Foto: Pexels

Buddha a ales sa vorbeasca in primul rand despre tema suferintei, pe care a considerat-o ca fiind o caracteristica definitorie a conditiei umane. Pentru a ne elibera de suferinta, care se poate manifesta in multe moduri, Buddha a considerat ca trebuie mai intai sa stim ce este aceasta si care ii sunt cauzele. La fel ca in cazul bolilor (care sunt de altfel o forma de suferinta mai vizibila / palpabila), primul pas pentru a ne insanatosi este sa fim constienti ca nu suntem sanatosi, sa ne acceptam situatia in care ne aflam si apoi sa cautam remediile potrivite.

In urma meditatiei analitice pe care a realizat-o cu privire la suferinta, Buddha a ajuns la concluzia ca radacina profunda a suferintelor noastre se afla in propria noastra minte, iar situatiile exterioare nu fac decat sa contribuie la aceste suferinte. Astfel, daca incercam sa modificam doar conditiile exterioare, nu vom gasi solutiile pentru diversele noastre suferinte. De aceea avem nevoie in primul rand de o schimbare de atitudine, de o schimbare de perspectiva… Atitudinea cu care noi privim lumea este una centrata pe noi insine, o atitudine egoista care nu aduce decat suferinta …

Pentru a afla mai multe detalii privind mesajul altruist transmis de Buddha si despre metodele prin care putem ajunge sa depasim suferinta, Rabten Compassionate Wisdom va invita la o conferinta sustinuta de calugarul buddhist Jampa Lungtog, care se afla din nou in Romania in perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2017.

Mai multe detalii despre eveniment:

* Intelepciunea Dharmei in meditatia cotidiana – mit si realitate

* Compasiune si Vacuitate un dialog cu Gelong Jampa Lungtok

Foto homepage: Pexels