22 de citate foarte frumoase despre Toamna, frumusetea si dorurile ei

"Nu ma pot indura sa risipesc, stand in casa, ceva atat de pretios ca un rasarit de soare in toamna. Asa ca imi petrec in aer liber toate orele zilei." - Nathaniel Hawthorne

"Toamna este a doua primavara cand fiecare frunza este o floare." - Albert Camus

"Exista o armonie in toamna si o stralucire in cerul ei, care nu poate fi regasita de-a lungul verii, ca si cum n-ar putea fi, ca si cum n-ar fi fost vreodata." - Percy Bysshe Shelley

"Fiecare frunza imi sopteste fericirea, planand catre pamant din copacul toamnei." Emily Bronte

"Culori fioroase isi incep timpuria cucerire a dealurilor, asmutite de vanturile toamnei. Toamna este insusi artistul." Takayuki Ikkaku

Foto: Pexels

"Un vant a aruncat departe ploaia, a luat cu el cerul si frunzele, lasand in spate doar copacii. Cred ca am ajuns sa cunosc prea bine toamna." - E.E.Cummings

"Primavara trece si fiecare isi aminteste de propria inocenta. Vara trece si fiecare isi aminteste de propria exuberanta. Toamna trece si fiecare isi aminteste de propria adoratie. Iarna trece si fiecare isi aminteste de propria perseverenta." Yoko Ono

Foto: Olaf Holland /Shutterstock

“Cadeam. Cadeam prin timp si spatiu si stele si cer si tot dintre ele. Cadeam timp de zile si saptamani si ce parea toata viata de-a lungul intregii vieti. Cadeam pana cand am uitat ca eu cadeam. Jess Rothenberg

“Sa stii ca transformarea incepe uneori cu o toamna. Asa ca niciodata sa nu blestemi toamna.” Yasmin Mogahed

“Doua sunete ale toamnei sunt inconfundabile… fosnetul frunzelor rigide si grabite suflate de-a lungul strazii de un vant tafnos si crancanitul unui stol de gaste migratoare.” Hal Borland





Foto: fotorince /Shutterstock

"Fiecare om trebuie sa isi gaseasca timp , sa se aseze si sa priveasca caderea frunzelor." - Elizabeth Lawrence