Asculta Mantra celor 7 Chakre: Melodia care te vindeca si te protejeaza impotriva negativitatii

In ciuda incercarilor noastre de a ne proteja, de multe ori energia negativa ne acapareaza trupul, mintea si sufletul. Indiferent ca ne referim la energia negativa cauzata de ceilalti, de anumite evenimente neplacute, de circumstantele nefavorabile noua sau de propriile nemultumiri si griji, energia negativa poate fi precum un cleste care iti strange sufletul si il impiedica sa isi gaseasca drumul catre liniste. Iar un suflet nelinistit nu poate crea armonie nici in jurul sau. Este bine de aceea sa gasim propriile metode de a ne calma gandurile si interiorul. De multe ori, meditatiile, rugaciunile si mantrele rostite din suflet ne pot ajuta enorm. Ascultati aceasta mantra Ashand, un cantec linistitor si incarcat de pace care ajuta la vindecarea trupului si a sufletului.

Urmatoarea mantra Ashang pe care v-o propunem mai jos actioneaza pozitiv asupra campului energetic si indeosebi asupra celor 7 chakre, avand capacitatea de a le activa si de a le inlesni vindecarea. Este folosita frecvent in practicile de yoga kundalini si te ajuta sa iti revii in momentele in care te simti foarte jos, reechilibrandu-te.

Mantra pentru vindecare si protectie impotriva energiei negative

Incearca sa o asculti ori de cate ori simti nevoia si ori de cate ori te simti invadat de negativitate sau energie negativa. Atunci cand te reincarci cu energie pozitiva te poti recalibra si poti contracara efectele negativitatii. Daca meditezi frecvent, poti medita pe aceasta mantra. Daca nu, pur si simplu asculta aceasta mantra in liniste, in intimitatea incaperii tale, lasandu-te purtat de intelepciunea si energia sa vindecatoare. Si pe masura ce o asculti, lasa-te purtat incetul cu incetul de sunetele sale armonioase si simte cum corpul si sufletul tau, fiinta ta intreaga si completa, devin parte din energia infinita a universului. Si pe masura ce devii una cu intelepciunea cosmica, simte cum armonia pune stapanire pe fiecare celula din corpul tau, cum corpul tau se destinde complet, iar mintea ta se reconecteaza la sursa de putere eterna. Este ca si cum ai respira nu doar fizic, ci si cu mintea si spiritul.

Mantra este compusa din 2 parti:

- Guru Guru Wahe

- Guru Guru Ram Das Guru

Prima parte, Guru Guru Wahe, este formata din 4 cuvinte ce ne indeamna sa ne proiectam propria putere infinita care exista inauntrul nostru in exterior, in univers, iar cea de-a doua parte, Guru Ram Das Guru, aduce energia Infinita, sursa puterii eterne si intelepciunea sa, inauntrul nostru. Nu intamplator, in aceasta incantatie cuvantul “Guru” ocupa cea mai mare pondere, repetandu-se de 5 ori. “Gu” semnifica “intuneric”, in timp ce “Ru” inseamna “lumina”, Guru fiind cel care ne poate conduce dinspre intuneric inspre lumina, dinspre bine inspre rau, dinspre energia negativa inspre energia pozitiva. Se spune ca fiecare parte a acestei mantre rezoneaza cu cele 7 chakre energetice ale corpului uman. Prin urmare:

GURU – rezoneaza cu prima chakra, situata la baza coloanei vertebrale chakra

GURU — rezoneaza cu cea de-a 2-a chakra, asociata organelor sexuale si abdomenului

WAHE (hay) — rezoneaza cu cea de-a 3-a chakra, asociata centrului corpului

GURU — rezoneaza cu cea de-a 4-a chakra, asociata inimii

GURU — rezoneaza cu cea de-a 5-a chakra, asociata gatului

RAM DAS — rezoneaza cu cea de-a 6-a chakra, asociata celui de-a III-lea ochi

GURU — rezoneaza cu cea de-a 7-a chakra, localizata in crestetul capului

