WOW, sunt cei mai frumosi cai din lume! Ahal-Teke Perlino - caii care stralucesc ca aurul

Sunt agili, inteligenti, strabat cu o rapiditate impresionanta tinuturi intregi si sunt cunoscuti pentru capacitatea lor de rezistenta. Nu degeaba mai sunt cunoscuti si sub numele de “Caii de aur”… Caii din rasa Ahal-Teke (Ahaltechin sau Ahaltekin) sunt probabil cei mai frumosi cai din lume, o rasa deosebita, rara si absolut superba, pe care o poti recunoaste cu usurinta dupa stralucirea sa metalica si pielea ca de caprioara.

In plus, aceasta rasa se poate lauda si cu faptul ca este una dintre cele mai vechi rase de cai care au exista vreodata pe pamant, existand teorii care sustin ca Ahal-Teke ar fi descendentul unei rase ancestrale care a trait in urma cu 3000 de ani.

Superbii cai Akhal Teke pot avea pielea neagra, de nuanta castanei, gri, auriu sau palomino, perlino si cremello, nuante deschise. Aceste nuante rare si neobisnuite pentru cai, deschise, sunt consecinta unei gene de dilutie, o modificare genetica si probabil o adaptare la conditiile din desert unde camuflajul inseamna o necesitate pentru supravietuire.

Foto: Artur Baboev /Wikipedia



Ne-au impresionat cu precadere caii Akhal Teke de culoare perlino datorita pielii lor foarte deschise la culoare, va prezentam o serie de imagini cu acesti cai fabulosi.

Akhal Teke Perlino - Caii de aur ai desertului

Foto: Callipso /Shutterstock

Foto: Olga_i /Shutterstock

Rasa Ahal-Teke este considerata a fi originara din Turkmenistan, unde minunatii cai sunt emblema nationala. Caii Ahal-Teke strabat astazi si meleagurile Europei si ale Americii de Nord, dar ii regasim indeosebi in Turkmenistan si Rusia. Conditiile vitrege de viata ale tinuturilor semidesertice din Kazahstan i Turkmenistan, unde apa si mancarea nu au fost intotdeauna la indemana, i-au determinat sa devina rezistenti, vigurosi si flexibili.

Foto: Olga_i /Shutterstock

Foto: @ Our Breathing Planet/ Flickr.com

Akhal Teke are si o infatisare aparte, avand urechi lungi, foarte receptive la sunete si miscari, ochi in forma de migdala, pilozitate foarte fina. Turkmenii ofera o ingrijire aparte cailor de curse ahaltechin, acoperindu-i cu paturi in timpul zilei pentru a-i feri de soarele arzator, dar si noaptea pentru a face fata mai bine frigului din desert.

Foto: Olga_i /Shutterstock

Foto: Olga_i /Shutterstock

Foto: Kwadrat/Shutterstock

Foto: Olga_i /Shutterstock

Foto: Kwadrat /Shutterstock

Foto: Olga_i /Shutterstock